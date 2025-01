Freebox Super Player : le futur boîtier TV de Free se précise

Free prépare activement l'arrivée d'un nouveau boîtier TV haut de gamme qui devrait accompagner sa récente Freebox Ultra. Si l'opérateur reste discret sur la date de lancement, plusieurs fuites nous permettent d'en savoir plus sur ce "Super Player" qui promet des performances impressionnantes. À l'instar d'Apple qui mise sur ses processeurs ARM pour ses appareils, Free semble prendre un virage technologique majeur.

Une fiche technique qui marque une évolution significative

D'après un benchmark repéré sur Geekbench par le leaker Tiino-X83 sur X, figure bien connue de la communauté Free, le Freebox Super Player embarquerait une configuration technique inédite. Au cœur du dispositif, on trouve un processeur ARMv8 64 bits doté de 5 cœurs cadencés à 2,02 GHz. Cette architecture, une première pour un boîtier TV de l'opérateur, serait épaulée par 4 Go de RAM, soit le double de la mémoire vive présente dans l'actuel Player Pop.

Le choix d'Android 14 comme système d'exploitation semble également se confirmer, Free privilégiant ainsi la continuité avec ses précédents modèles comme le Player Free 4K lancé en 2020. Cette décision permettrait de proposer un large écosystème d'applications et de services dès le lancement. L'opérateur de Xavier Niel a donc définitivement enterré l'idée de développer un OS maison comme sur les Freebox Revolution et Delta. Dommage.

Un positionnement premium face à la concurrence

Comme l'avait indiqué Xavier Niel en octobre dernier, Free cherche à créer un véritable "effet waouh" avec ce nouveau boîtier. Cette montée en gamme rappelle la stratégie qu'Apple emploie avec ses Apple TV, positionnées sur le segment premium. Le Super Player pourrait ainsi se démarquer par ses capacités multimédias avancées et ses performances en gaming, domaine où la puissance du processeur ARM devrait faire merveille même si cela reste à vérifier.

Fait intéressant, ce nouveau player ne serait pas exclusif à la Freebox Ultra et pourrait être proposé aux abonnés d'autres offres de l'opérateur. Une stratégie qui permettrait d'élargir sa base d'utilisateurs potentiels, tout en proposant une expérience utilisateur haut de gamme à l'ensemble de ses clients.

Si la date de lancement et le prix restent encore mystérieux, ce Freebox Super Player s'annonce comme une évolution majeure dans la gamme de l'opérateur. Les caractéristiques techniques dévoilées laissent entrevoir un boîtier capable de rivaliser avec les meilleures solutions du marché, notamment en termes de performances et de polyvalence.



Pour les utilisateurs Apple que nous sommes, pas sûr que cette nouvelle box TV bouscule beaucoup nos habitudes. Free continue de proposer l'Apple TV 4K dans ses forfaits, bien que le prix ne soit pas vraiment compétitif (2,99€/mois sur 48 mois). Si vous êtes dans l'écosystème à la pomme, aucune raison de se ruer sur le Super Player de Free d'autant plus que tous les services de l'opérateur sont disponibles sur l'Apple TV avec notamment Oqee TV.

