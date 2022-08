OQEE by Free se met à jour sur l'Apple TV 4K

Pendant une longue période, Free ne proposait pas de véritable application pour visionner la TV en direct sur son smartphone, sa tablette ou même un boîtier TV comme l'Apple TV. Depuis le lancement de la Freebox Pop, le FAI est passé au-delà des espérances de ses abonnés avec OQEE by Free. Grâce à une interface épurée, une application complète et des fonctionnalités pratiques, OQEE by Free est aujourd'hui l'une des meilleures apps dans son domaine. Toutefois... Free n'a pas encore atteint la perfection, notamment sur tvOS ou quelques bugs ont gâché l'expérience utilisateur ces dernières semaines.

OQEE by Free se met à jour

Dans une quête constante d'améliorer son application sur l'Apple TV 4K, Free propose depuis aujourd'hui une nouvelle version pour OQEE by Free sur tvOS. En effet, depuis un petit moment, certains utilisateurs décrivaient sur les forums d'entraides des bugs devenus répétitifs et gênants pendant qu'ils profitaient de l'application.



Le problème qui est revenu le plus souvent se produisait durant la lecture d'un flux TV en direct, alors que l'abonné regardait sa chaîne, un écran noir apparaissait à n'importe quel instant du visionnage. Cette instabilité est normalement résolue avec la version 1.12.0 d'OQEE by Free, l'assistance technique du FAI invite tous les utilisateurs d'Apple TV 4K à installer cette dernière version pour régler définitivement ce problème.

D'autres utilisateurs ont signalé des messages d'erreurs à répétition lors du lancement de l'application OQEE by Free sur l'Apple TV 4K, il n'est pas indiqué si cette mise à jour apportera une solution à ce dysfonctionnement. Le plus simple reste de le tester en mettant à jour votre application.



OQEE by Free propose aux abonnés Freebox la possibilité d'accéder à plus de 550 chaînes dont 220 qui sont disponibles gratuitement, l'application se divise en deux univers : le direct et le replay. Vous pourrez profiter d'une expérience complète sans avoir besoin de changer d’app !

L'application de Free possède aujourd'hui l'une des meilleures notes sur l'App Store de tvOS et d'iOS dans la section "Divertissement".



Source

Télécharger l'app gratuite OQEE by Free