OQEE by Free débarque sur l'Apple Vision Pro

L’application TV OQEE by Free est désormais accessible sur le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. Comme annoncé il y a quelques mois, OQEE permet aux abonnés Freebox avec service de télévision et aux abonnés mobiles avec le Forfait Free 5G de profiter de la TV partout, et même maintenant sur le Vision Pro qui offre une expérience immersive en combinant le numérique et le monde physique.

Une expérience TV immersive

OQEE, l’application TV développée par Free depuis 2021, est disponible pour tous les abonnés Freebox avec service de télévision et les abonnés mobiles avec le Forfait Free 5G, offrant une expérience TV optimale. Elle donne accès à plus de 230 chaînes en direct, de nombreux services de replay et du contenu à la demande.

Avec OQEE sur le Vision Pro, les abonnés bénéficient d'une expérience immersive en ultra-haute résolution, profitant des meilleurs programmes de sport, cinéma, séries, info, musique et plus encore.

L'application OQEE pour visionOS reprend toutes les fonctionnalités phares comme le contrôle du direct, le start-over pour reprendre un programme depuis le début et la reprise de lecture. Les abonnés Freebox peuvent également enregistrer leurs programmes, avec jusqu'à 320 heures d'enregistrement incluses selon leur offre, pour les visionner à tout moment.

Films et séries inclus

Les abonnés Freebox éligibles peuvent profiter d’une expérience inédite sur leur Apple Vision Pro grâce au service de streaming gratuit et illimité OQEE Ciné. Via le Vision Pro, les clients peuvent naviguer facilement à l'aide de leurs mains, de leurs yeux et de leur voix pour accéder gratuitement à plus de 500 films et séries à la demande : comédies, films français, films d'action, grands classiques du cinéma et séries cultes. Ils peuvent ainsi transformer n'importe quel espace en un écran de cinéma personnel avec des contenus époustouflants. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser simultanément sur 5 écrans différents, idéal pour la famille.

Comment utiliser OQEE sur Vision Po ?

Pour profiter d’OQEE sur Apple Vision Pro, il suffit d’installer l’application depuis l’App Store ou de demander à Siri de le faire. Une fois l’application téléchargée, il ne reste plus qu’à se connecter avec son identifiant et mot de passe Free. Une bonne nouvelle de plus pour les personnes qui ont dépensé 3 999 euros dans le Vision Pro.

Télécharger l'app gratuite OQEE by Free