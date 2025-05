Des robots formés par Apple grâce au Vision Pro

Apple explore une nouvelle méthode pour entraîner des robots humanoïdes en combinant l’expertise humaine et son casque Vision Pro. Grâce à cette approche innovante, les gestes des instructeurs sont capturés avec précision pour améliorer l’apprentissage des machines.

Humain + Vision Pro > Robots

Apple a récemment publié une étude détaillant une nouvelle méthode d'entraînement pour les robots humanoïdes, baptisée "PH2D" (Policy-Human-to-Data). Cette approche combine l'intervention d'instructeurs humains et l'utilisation de casques Apple Vision Pro modifiés pour améliorer l'efficacité et la précision de l'apprentissage des robots.

Une méthode d'entraînement innovante

Traditionnellement, l'entraînement des robots humanoïdes repose sur des démonstrations effectuées par des robots eux-mêmes, une méthode coûteuse et chronophage. Apple propose une alternative en intégrant des instructeurs humains qui exécutent des tâches spécifiques, telles que saisir des objets ou verser des liquides, tout en portant des casques modifiés. Ces casques capturent les mouvements des mains et de la tête avec une grande précision, fournissant ainsi des données de haute qualité pour l'apprentissage des robots.

Utilisation des Apple Vision Pro modifiés

Pour cette étude, Apple a adapté des casques Apple Vision Pro en utilisant uniquement la caméra inférieure gauche pour l'observation visuelle. Grâce à ARKit, le système d'exploitation spatial d'Apple, les mouvements en 3D de la tête et des mains sont enregistrés en temps réel. Cette configuration permet de capturer des données détaillées tout en maintenant un coût relativement bas par rapport aux méthodes traditionnelles.

Résultats et applications

Les données collectées sont ensuite traitées pour créer des modèles d'apprentissage qui enseignent aux robots comment reproduire les actions humaines avec précision. Cette méthode a montré des résultats prometteurs, notamment une amélioration de la dextérité des robots dans des tâches complexes. Les applications potentielles de cette technologie incluent l'assistance à la personne, la logistique et la fabrication, où des robots capables d'interagir de manière naturelle avec les humains peuvent offrir une aide précieuse.

Cette approche hybride d'entraînement ouvre la voie à une robotique plus accessible et plus efficace. En combinant l'expertise humaine avec des outils technologiques avancés, Apple démontre comment des produits grand public peuvent être utilisés pour des applications industrielles de pointe. À mesure que cette technologie se développe, il est probable que d'autres entreprises adopteront des méthodes similaires pour former des robots capables de travailler aux côtés des humains de manière plus intuitive et sécurisée.