Apple Vision Pro : vers une baisse de prix grâce à la réduction du coût de fabrication ?

L’Apple Vision Pro est un produit absolument fantastique, cependant il y a un point faible : son prix. À cause d’un tarif à 3999 dollars, les expéditions du Vision Pro sont loin d’être aussi bonnes qu’un iPad Pro, qu’un iPhone 15 Pro Max ou d’un MacBook Air. Heureusement, il y a un espoir : Apple pourrait bientôt baisser le tarif du Vision Pro, grâce à une économie sur le coût des écrans. Résultat, une baisse de prix sans toucher à la marge de bénéfice qui est particulièrement importante pour Apple.

Une baisse de prix pourrait bientôt apparaître

L’Apple Vision Pro a été lancé cette été en France avec un prix qui en a surpris plus d’un : 3 999€. Ce tarif s’explique en partie par les technologies avancées qu’il embarque, notamment ses écrans micro-OLED 4K, dont le coût de production représente une part importante du prix final. Alors que la production de ces écrans s’intensifie, une réduction des coûts semble en vue, ce qui laisse entrevoir une possible baisse de prix pour les futures générations du Vision Pro.



Le Vision Pro est équipé de deux écrans micro-OLED 4K, un pour chaque œil, offrant une qualité d’image inégalée dans le domaine de la réalité mixte. Chaque écran, mesurant 1,4 pouce, revient actuellement à environ 300 $ pour Apple, ce qui représente un total de 600 $ pour les deux unités. Cette somme correspond à près de 20 % du prix de vente de l’appareil. Lors du lancement initial de la production, le prix de chaque panneau micro-OLED était fixé à 350 $. Cependant, grâce à des négociations stratégiques avec ses fournisseurs, Apple a réussi à réduire ce coût à 300 $ par unité. Heureusement, d’après un rapport, ce n’est que le début d’une tendance à la baisse : une réduction à 250 $ est prévue pour 2025 et une nouvelle diminution à 210 $ est attendue pour 2026. En d’autres termes, Apple pourrait voir une économie de 33 % sur ces composants essentiels d’ici deux ans.

Un impact sur le prix de la prochaine génération ?

Cette réduction des coûts pourrait avoir un impact intéressant sur le prix des futures générations de l’Apple Vision Pro. En effet, une baisse du prix des écrans de 33 % pourrait permettre à Apple de réduire le prix de vente de son ordinateur spatial sans compromettre ses marges bénéficiaires. Si ces réductions se concrétisent, la deuxième génération du Vision Pro pourrait être commercialisée à un tarif plus accessible, élargissant ainsi le marché potentiel de ce produit révolutionnaire.



Actuellement, Sony est le seul fabricant des panneaux micro-OLED utilisés dans l’Apple Vision Pro, avec une capacité de production annuelle d’environ 1 million d’unités. Cependant, cette situation est susceptible d’évoluer dans les prochaines années, de nouveaux fournisseurs devraient rejoindre la chaîne d’approvisionnement, augmentant l’offre et favorisant une plus grande concurrence sur les prix. Cette diversification des fournisseurs pourrait non seulement aider à stabiliser les coûts, mais aussi à améliorer la disponibilité des composants, ce qui est crucial pour répondre à une demande croissante (mais qui reste timide à cause du tarif).



La baisse progressive des coûts de fabrication, en particulier ceux des écrans micro-OLED, pourrait bien permettre à Apple de proposer une version plus abordable de l’Apple Vision Pro dans les années à venir. Alors que le marché de la réalité mixte continue de se développer, une stratégie de tarification plus agressive pourrait renforcer la position d’Apple en tant que leader dans ce secteur en pleine expansion. Les consommateurs pourraient ainsi bénéficier non seulement d’une technologie de pointe, mais aussi d’un produit plus accessible financièrement.



Source