Google lance le réseau "Find My Device" pour Android grâce à Apple

Comme annoncé, Google a lancé le réseau "Find My Device" pour les produits Android, qui reprend les fonctionnalités du réseau Find My d'Apple, conçu pour localiser les appareils à la pomme. En France, il est nommé "Localiser".

Google la joue comme Apple

Comme celui d'Apple, le réseau "Find My Device" d'Android est capable d'utiliser les centaines de millions d'appareils Android (fonctionnant sous Android 9 minimum) dans la nature pour retrouver les produits compatibles perdus, volés ou disparus. Un smartphone Android égaré peut envoyer une requête aux appareils Android proches à l'aide de Bluetooth, relayant ainsi les informations de localisation à son propriétaire. C'est exactement le fonctionnement mis en place par Apple, Google allant jusqu'à s'associer à la société de Tim Cook pour sécuriser l'ensemble.

Comme le réseau utilise le Bluetooth, il fonctionne même lorsque les appareils Android sont hors ligne et ne disposent pas d'une connexion cellulaire ou Wi-Fi. Certains appareils, comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, seront localisables même lorsqu'ils sont éteints ou que la batterie est déchargée, comme chez Apple depuis iOS 15.



Google indique que les écouteurs Pixel Buds Pro seront mis à jour pour prendre en charge le nouveau réseau Find My Device, et a précisé que le Sony WH-1000XM5, ainsi que des Tour Pro 2 et Tour One M2 de JBL seront bientôt compatibles.

À partir de mai, le réseau "Find My Device" (Localiser mon appareil) pour les smartphones Android fonctionnera également avec les traqueurs de sociétés telles que Chipolo et Pebblebee, ce qui permettra aux utilisateurs d'Android d'attacher des trackers à des objets pour les localiser avec le nouveau réseau. Bien que Google ne conçoive pas ses propres traceurs, ces traceurs tiers fonctionneront de la même manière que les AirTags.

Pour éviter que les utilisateurs d'iPhone ne soient suivis à leur insu grâce à ce nouveau réseau, Google a collaboré avec Apple mi-2023 pour créer une spécification industrielle permettant aux utilisateurs d'iPhone et d'Android de recevoir des alertes sur les traceurs d'objets inconnus situés à proximité, quelle que soit la marque du dispositif de suivi. Google a attendu qu'Apple prenne en charge les alertes de traqueurs tiers pour lancer son réseau, une nouveauté à venir dans iOS 17.5.

En effet, la prochaine version du système d'exploitation mobile de l'iPhone va étendre les alertes des AirTags aux traceurs d'objets tiers, permettant à l'iPhone de reconnaître les traceurs d'objets basés sur Android et ceux d'autres sociétés. Vous pouvez désactiver cet objet et l'empêcher de partager sa position avec le propriétaire. Pour ce faire, suivez les instructions fournies sur un site web par le fabricant de cet objet.

Google ne s'est pas lancé immédiatement sur le marché des traqueurs, laissant Apple essuyer les plâtres avec un détournement rapide des AirTags par les voleurs et autres harceleurs. Apple a augmenté la fréquence des notifications et a également conçu une application Tracker Detect pour les appareils Android, mais le travail d'Apple avec Google garantit une solution plus permanente qui assure la sécurité des utilisateurs d'Android et d'iPhone à l'heure où un autre grand réseau de traçage est lancé.