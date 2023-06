Apple pourrait réduire les coûts grâce à une nouvelle technologie sur la puce A17

L'un des objectifs d'Apple avec ses iPhone, c'est de restreindre le plus possible le coût de fabrication afin d'augmenter la marge de bénéfice. Bien sûr, il y a une règle d'or : la réduction du coût ne doit jamais entraîner une baisse de qualité ou de performance trop importante. Avec les iPhone 15 Pro et la puce A17, Apple aurait trouvé la solution pour gagner quelques dollars sur la fabrication de la puce à l'unité.

Un changement de technologie pour faire des économies et produire davantage de puces

Selon une récente indiscrétion venant d'un leaker sur le réseau social chinois Weibo, Apple aurait trouvé une nouvelle stratégie avec la puce A17 pour réduire le coût final facturé par TSMC à chaque sortie d'usine. La puce A17 serait la première puce avec une gravure en 3 nanomètres, ce qui va permettre d'augmenter considérablement l'efficacité énergétique, mais aussi les performances. Cette gravure, Apple en rêve depuis des années et grâce à l'investissement de TSMC, ce sera possible dès cette année en quasi-exclusivité sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.



Quand TSMC fabrique des puces en 3 nm, il y a deux procédés, l'un est numéroté N3B et l'autre N3E, au premier abord, cela ne nous dit pas grand-chose, mais en réalité, c'est un critère capital et stratégique au moment de la production. Le "N" dans N3B et N3E fait référence à un processus de nœud de fabrication spécifique, il s'agit d'une terminologie utilisée dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs pour décrire la taille des transistors et d'autres structures présentes sur une puce comme la A17 Bionic.

Le N3B est un nœud exclusif issu d'un partenariat entre TSMC et Apple, aucun autre client du géant taïwanais ne pourra l'utiliser. L'avantage du N3B, c'est qu'il y a plus de couches EUV et une densité de transistors plus élevés qui permettent une meilleure efficacité dans le fonctionnement. Le N3E est un nœud qui pourra être exploité par tous les clients de TSMC, on retrouve moins de couches EUV et une densité de transistors nettement moins importantes, ce qui réduit légèrement la performance.



Comme vous pouvez vous en douter, qui dit plus puissant, dit forcément plus coûteux. Selon la rumeur, Apple pourrait délaisser le nœud N3B plus performant pour privilégier le nœud N3E. Cela permettra de réduire le coût de la puce A17 dans les iPhone 15 Pro, mais aussi de produire davantage de puces dans les usines de TSMC, car l'inconvénient majeur du nœud exclusif, c'est qu'il prend plus de temps à être fabriqué (à cause d'une qualité plus difficile à atteindre), ce qui ralentit la production et donc les assemblages d'iPhone.



Finalement, le fait de choisir le nœud N3E, c'est de légères économies pour Apple et une production plus facile pour créer un stock conséquent afin de ne pas retarder l'assemblage des iPhone dans les usines de Foxconn. Qu'on se rassure, cette décision stratégique d'Apple ne devrait pas se ressentir lors de l'utilisation des iPhone 15 Pro et Pro Max, car les performances seront plus importantes que la puce A16.