Apple pourrait annoncer le réseau mobile via satellite grâce à un partenariat avec Globalstar

Depuis plus d'un an, les analystes et leakers qui ne cessent de faire le buzz dans l'actualité Apple en parlent régulièrement : Apple va bientôt proposer une extension du réseau mobile via satellite pour couvrir les zones blanches de votre opérateur mobile. Aujourd'hui, la déclaration d'un consultant vient appuyer cette indiscrétion avec des détails surprenant tellement qu'ils sont précis !

Apple x Globalstar

Apple nous donne rendez-vous le 7 septembre 2022 à partir de 19h00 (heure française) pour découvrir la gamme iPhone 14 qui sera composée de 4 nouveaux modèles et les futures Apple Watch Series 8 dans le cadre de son événement "Far out".

Parmi toutes les nouveautés qui ont été pronostiquées par différents rapports, l'une se démarque parmi les autres : la connectivité par satellite. Apple offrirait à ses clients qui achèteront l'un des iPhone 14 une connexion par satellite qui pourrait fonctionner partout dans le monde. Cela ne serait pas présenté comme un atout supplémentaire à votre forfait mobile, mais serait mis en avant par Apple comme une solution d'urgence.



Vous venez d'avoir un accident dans une zone non couverte par votre opérateur mobile ? Vous êtes en pleine mer et l'antenne relais est trop loin pour émettre un appel ?

Le réseau satellitaire d'Apple vient à votre secours et permettrait à votre iPhone et/ou votre Apple Watch d'émettre un appel ou même d'envoyer un SMS vers un proche.



Selon Tim Farrar, consultant en communications par satellite au sein de la société de recherche californienne Telecom, Media and Finance Associates, Apple aurait déjà trouvé son partenaire pour cette fonctionnalité. La firme de Cupertino ne compte pas lancer de nouveaux satellites, mais s'appuyer sur des satellites appartenant à la société Globalstar.

Selon Farrar, le service d'Apple commencerait par une messagerie textuelle bidirectionnelle gratuite utilisant les ondes satellites existantes, de sorte que la FCC n'aura pas besoin d'apporter de modifications à ses règles. L'étape suivante sera de proposer des appels téléphoniques quand votre iPhone passera en "réseau indisponible". Apple ne devrait pas fournir des appels via satellite tant que vous êtes connecté au réseau mobile de votre opérateur, une décision prise pour probablement éviter de froisser les opérateurs mobiles du monde entier qui jouent un rôle clé dans la distribution des iPhone.



Mark Gurman de Bloomberg a déclaré précédemment que pour que les iPhone puissent se connecter aux satellites, une puce modem spécifique sera nécessaire, indiquant que cette capacité ne pourrait fonctionner qu'avec les iPhone 14 et plus récents.



Pour Tim Farrar, il ne fait aucun doute que la connectivité satellitaire sera l'une des nouveautés présentées lors de l'Apple Event du 7 septembre prochain, surtout que l'illustration de l'événement "Far out" sous-entend que ce grand rendez-vous pourrait avoir un lien avec "l'espace".

Globalstar a acquis 17 nouveaux satellites

En février 2022, le groupe Globalstar a annoncé l'acquisition de 17 satellites en activité, des satellites qui sont répartis à des endroits stratégiques autour de notre planète pour couvrir un maximum de surface de la Terre.

L'objectif de Globalstar derrière cet investissement (qui a coûté plusieurs millions de dollars), c'est de proposer des "services par satellite continus" à un "client potentiel". Mais qui pourrait bien être ce client ? Il est probable qu'il s'agisse d'Apple !



Si la fonctionnalité voit le jour, nous aurons besoin de réponses à des questions comme :

À quelle couverture peut-on s'attendre ?

Qu'est-ce qu'Apple proposera (que les SMS et appels ou également la data ?)

Est-ce qu'il y aura une tarification mensuelle ?

Est-ce que tous les iPhone 14 seront concernés par cette fantastique nouveauté ?

Les iPhone 14 seront-ils les seuls à en profiter ou également l'Apple Watch Series 8 ?

Pour le moment, toutes ces questions restent sans réponse jusqu'à l'annonce officielle prévue au 7 septembre prochain à partir de 19h00.

T-Mobile se lance aussi dans le réseau mobile via satellite

Ce matin, l'opérateur T-Mobile a annoncé avoir conclu un partenariat avec la société Space X appartenant à Elon Musk.

Exclusivement aux États-Unis, T-Mobile proposera une connexion mobile, des SMS/MMS et de la data à pratiquement tous les smartphones qui sont en circulation. Tout comme Apple, la société visera en priorité à combler les zones blanches et non à concurrencer les antennes 5G répartis sur le sol américain.



Quel projet est le plus ambitieux ? Celui de T-Mobile et Space X ou celui d'Apple et Globalstar ? Le second a l'air de voir plus grand, contrairement au premier qui se limiterait qu'aux États-Unis pour les 3 à 5 premières années.