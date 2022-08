iPhone 14 Pro : les couleurs bleues et violettes apparaissent dans une fuite !

Plus que quelques jours avant l'Apple Event du 7 septembre où Apple présentera les iPhone 14. D'ici là, les rumeurs s'accélèrent en pronostiquant les probables nouveautés et nous retrouvons même des fuites d'image, dont l'une avec deux nouvelles couleurs que n'avaient pas mentionnées toutes les indiscrétions jusqu'ici.

Coloris violet et bleu pour les iPhone 14 Pro ?

Plusieurs fuites publiées sur le réseau social Weibo mettent en avant depuis quelques heures des iPhone 14 Pro de différentes couleurs. Si on identifie des coloris auquel on a l'habitude (or, graphite, argent...), il y a deux finitions qui sont encore inconnues dans la gamme "Pro" de l'iPhone : le violet foncé et le bleu foncé.



Ces photos que vous voyez ci-dessous présenteraient des iPhone factices, ils ne peuvent pas s'allumer, mais sont juste présents pour montrer à quoi ressemble l'iPhone en termes de dimension et de finition. Ce type d'appareil peut avoir un intérêt dans les usines pour les formations des employés avant l'entrée sur la chaîne de production.

Ces couleurs diffèrent de celles que l'utilisateur de Twitter Jioriku a révélées quelques semaines plus tôt. Selon ce leaker, les coloris que proposera Apple avec les iPhone 14 Pro et Pro Max seront le vert, le violet, l'argent, l'or et le graphite. Le bleu foncé n'est pas l'une des finitions en production, d’après la source qui a partagé des informations.



Pour le moment, il est impossible de savoir quelles seront les vraies couleurs pour la gamme iPhone 14 Pro, toutefois on peut être certain qu'Apple proposera de nouvelles finitions pour motiver les possesseurs d'anciennes générations d'iPhone à renouveler leur précieux !

