iPhone 14 Pro : une fuite révèle des performances bien plus élevées que l'iPhone 13 Pro

À la rentrée, Apple va dévoiler la gamme iPhone 14, celle-ci se divisera en deux catégories pour les performances, il y aura les iPhone 14 "non Pro" qui possèderont toujours la puce A15 (dans une version améliorée) et les modèles Pro qui auront la nouvelle puce A16. Grâce à une indiscrétion, nous pouvons avoir un aperçu des performances de l'iPhone 14 Pro comparé à l'iPhone 13 Pro actuel.

Le média Macworld a dévoilé plusieurs informations intéressantes à propos de l'iPhone 14 Pro, selon leur rapport, ce nouveau smartphone devrait apporter de meilleures performances, en partie grâce à la toute nouvelle puce qui y sera intégrée.

Il est mentionné que TSMC va fournir à Apple une puce A16 avec une gravure en 5 nanomètres de troisième génération, celle-ci est baptisée "N4P", elle permettra d'offrir des performances en légère hausse par rapport à la puce A15 dans la gamme iPhone 13.

Apple devrait également opter pour une mémoire plus rapide, l'entreprise proposera désormais de la RAM LPDDR5.

Le type de RAM LPDDR5 est sorti pour la première fois en février 2019, il possède une vitesse de 6400 Mbit/s avec une architecture de 64x. Il est conçu pour être intégré dans un smartphone ou dans des véhicules. À noter que le premier smartphone à avoir introduit ce type de RAM est le Xiaomi Mi 10 Pro (Micron).

Le passage de LPDDR4x à LPDDR5 améliorera la bande passante de la mémoire jusqu'à 50 %, et devrait également avoir un impact positif sur l'efficacité énergétique. Cela en soi ne rend pas une seule tâche plus rapide, cela donne juste plus de marge de manœuvre pour les opérations à large bande passante telles que les graphiques 3D et le traitement image/vidéo.