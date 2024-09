iPhone 16 Pro Max : les dimensions précises ont été révélées par une fuite

Alors que nous sommes plus qu’à quelques mois de l’annonce et du lancement de la gamme iPhone 16, une nouvelle fuite d’informations mentionne les dimensions exactes de l’iPhone 16 Pro Max ! Celui-ci serait bien plus grand avec des bordures toujours plus fines. Ce serait même le smartphones avec les bordures les plus fines…



: Les dimensions étaient bien les bonnes sur le nouvel iPhone 16 Pro Max.

Les dimensions de l’iPhone 16 Pro Max ont fuités avant l’annonce officielle d’Apple

L’attente autour des nouveaux iPhone 16 s’intensifie au fur-et-à-mesure qu’on approche de l’Apple Event d’annonce qui aura lieu en septembre. Selon de récentes informations divulguées par une rumeur, l’iPhone 16 Pro Max pourrait bien être un « énorme rafraîchissement » dans le design des smartphones en 2024, notamment grâce à des bordures d’écran inédites.



L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du prochain iPhone 16 Pro Max serait ses bordures, qui pourraient être les plus fines jamais vues sur un smartphone. Ces bordures mesureront seulement 1,153 mm autour de l’écran, ce qui va offrir une expérience visuelle très immersive. En incluant le cadre central, la lunette totale atteindra 2,146 mm, ce qui est considérablement plus mince que les autres smartphones populaires sur le marché.

Pour ceux qui suivent de près l’évolution des iPhone, la taille de l’écran du nouvel iPhone 16 Pro Max sera un autre point fort. Avec un écran de 6,9 pouces, ce modèle établira un nouveau record pour Apple, dépassant toutes les tailles précédentes. Cette taille d’écran, qui a été mentionnée dans plusieurs rapports de rumeurs ces derniers mois, va procurer à l’iPhone 16 Pro Max une présence imposante et unique sur le marché.



En termes de dimensions exactes, l’iPhone 16 Pro Max mesurera 163,024 mm en hauteur, 77,575 mm en largeur et aura une épaisseur de 8,26 mm. Quant à l’écran lui-même, il aura une taille effective de 6,883 pouces (soit quasiment 6,9 pouces, on arrondit).



Pour mettre en perspective ces dimensions, il est intéressant de réaliser une comparaison avec l’un des principaux concurrents : le Samsung Galaxy S24 Ultra qui est déjà commercialisé depuis plusieurs mois. Ce dernier dispose d’une bordure de 1,55 mm et d’une lunette totale de 3,38 mm. Ce qui signifie que l’iPhone 16 Pro Max offrira un écran avec des bordures plus fines que le dernier Galaxy S24 Ultra.



Pour le moment, toutes ces informations ne sont pas officialisées, toutefois, c’est la première fois qu’une rumeur est aussi précise sur les dimensions d’un iPhone 16. Le leaker qui n’est autre que Ice Universe est une valeur sûre, il a déjà communiqué plusieurs rumeurs qui se sont avérées exactes dans le passé.