L'iPhone 16 Pro aurait bien les bordures les plus fines au monde

Les prochains téléphones "Pro" d'Apple auront les bords les plus fins du marché, allant plus loin que l'iPhone 15 Pro et la concurrence. C'est ce qu'affirme le prolifique compte « Ice Universe », qui a déjà divulgué des informations précises sur les projets d'Apple par le passé. Encore une fois, Apple privilégierait les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Confirmation de la finesse autour de l'écran

Vous le savez désormais, après de multiples fuites, malgré des modifications minimes du design, les deux iPhone 16 Pro profiteront d'un changement majeur cette année, une nouvelle diagonale. L'iPhone 16 Pro devrait mesurer 6,3 pouces (contre 6,1), tandis que l'iPhone 16 Pro Max devrait mesurer 6,9 pouces (contre 6,7), ce qui en ferait automatiquement le plus grand iPhone jamais conçu par Apple.

Mais il semble qu'Apple ne se contente pas d'augmenter les dimensions physiques pour rendre l'expérience visuelle plus immersive. Selon Ice Universe, les deux "Pro" de cette année auront également des bords réduits qui pourraient être les plus fins jamais vus sur un smartphone, y compris ceux du Samsung Galaxy S24.



Pour y parvenir, Apple pourrait utiliser la technologie Border Reduction Structure (BRS), qui permet une disposition plus compacte et plus efficace des circuits sous l'écran, ce qui se traduit par des bordures encore plus fines. Ice Universe n'a pas mentionné la technologie BRS, mais des rumeurs précédentes ont fait référence à elle pour les futurs iPhone 2024. C'est d'ailleurs un point d'achoppement de la production de test actuelle.



L'année dernière, Apple a déjà réduit significativement les bordures des iPhone 15 Pro en utilisant le surmoulage à faible pression d'injection, ou LIPO, pour réduire la taille du bord de l'écran à 1,5 millimètre (contre 2,2 millimètres sur les précédents iPhone 14, ainsi que l'iPhone 15 standard).



Pour l'iPhone 16 Pro, l'entreprise américaine passera à 1,2 mm, et à 1,15 mm pour celles de l’iPhone 16 Pro Max.



C'était la seule modification de dimensions depuis l'avènement de l'iPhone 12 en 2020. La firme en a même profité pour biseauter et arrondir les angles, permettant une meilleure prise en main de l'iPhone 15 Pro. L'appareil affichait même un encombrement légèrement moindre, ce qui a plu aux fans des "mini".

En attendant la présentation des iPhone 16 en septembre prochain, il y aura celle d'iOS 18 la semaine prochaine à suivre en direct sur iPhoneSoft le lundi 10 juin à 19 heures.