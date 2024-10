La production de l'iPhone 16 coince à cause des bordures trop fines de l'écran

Comme l'iPhone 15 Pro l'an passé, l'iPhone 16 standard devrait profiter d'un écran plus bord à bord que jamais, Apple s'efforçant de réduire le cadre noir. Problème, les fournisseurs de la marque américaine ont du mal à assembler le futur téléphone en raison du nouveau design à bordures ultra fines.

Un souci technique pour l'iPhone 16

D'après nos confrères de The Elec, aucun fabricant n'a été en mesure de produire en masse ces nouveaux panneaux d'affichage pour l'iPhone 16 selon les normes de qualité élevées d'Apple. LG Display et Samsung Display, deux mastodontes du secteur et partenaires de longue date d'Apple, ont en effet du mal à produire ces composants, le premier cité étant le plus en difficulté.

Le retard est dû à la nouvelle technologie BRS (Border Reduction Structure) d'Apple. Il s'agit de rendre le cadre de l'iPhone 16 plus fin, mais cela a pour effet de rendre le processus de fabrication plus complexe, par exemple avec des circuits courbés. Cela engendre une surchauffe, obligeant les sous-traitants à s'adapter.



Pour palier au problème, LG aurait doublé sa chaîne d'approvisionnement en se fournissant chez Novatech et LX Semicon pour le circuit Display Driver Integrated (DDI). Le DDI est une puce qui contrôle le lecteur de pixels d'affichage via un transistor à couche mince (TFT). De plus, Apple aurait approuvé un nouveau dissipateur de chaleur.



En outre, The Elec rappelle qu'il devrait y avoir quatre nouveaux écrans OLED cette année. En effet, les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient être légèrement plus grands que les modèles actuels (avec un panneau M13 plus économe), respectivement de 6,3 et 6,9 pouces, tandis que les iPhone 16 et 16 Plus conserveront les mêmes tailles de 6,1 et 6,7 pouces.

Date de sortie de l'iPhone 16

Apple devrait dévoiler la nouvelle gamme d'iPhone 2024 lors de son habituel keynote de septembre. On attend les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Les deux "Pro" auront droit à 10 nouveautés.



Entre-temps, nous aurons droit à la WWDC 2024, qui débutera le 10 juin et devrait présenter les nouvelles mises à jour majeures comme iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2.