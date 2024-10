Voici un résumé des 10 nouveautés de l'iPhone 16 Pro d'Apple

À quelques mois de leur présentation, les fuites s'amoncèlent autour des prochains iPhone 16 et 16 Pro d'Apple. Comme chaque année, les fans de la marque à la pomme découvrent la nouvelle gamme de téléphones avant l'heure. Malgré plusieurs nouveautés importantes sur l'iPhone 15, la firme de Cupertino conserve quelques évolutions intéressantes pour cette année.



Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Max Tech a répertorié les 9 nouvelles fonctionnalités et mises à jour de l'iPhone 16 Pro les plus crédibles. Nous les avons toutes vues, mais c'est un bon rappel. Et nous avons complété avec nos propres sources pour la partie stockage.



: Apple a officialisé ses iPhone 16 Pro et Pro Max, et nous avions vu tout bon !

Les évolutions de l'iPhone 16 Pro

À date, voici tout ce que nous savons à propos des prochains iPhone 2024, plus spécifiquement les modèles "Pro" :

La dernière nouveauté, un temps évoquée, concerne le Face ID sous l'écran. Mauvaise nouvelle, la technologie aurait pris beaucoup de retard et serait désormais prévue pour le lancement de l'iPhone 18 Pro en 2026.



Si vous n'aimez pas lire, voici la vidéo de notre ami Max Tech :