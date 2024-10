L'iPhone 16 Pro remplacerait le bleu par un rose titane (màj)

Les rumeurs reprennent de plus belle concernant l'iPhone 16 Pro. Cette fois, il s'agit des coloris, superficiels pour certains, essentiels pour d'autres. Alors que nous avions eu vent qu'Apple préparait des coloris jaune et gris (nouvelle nuance), la dernière fuite en date parle plutôt d'un rose titane, ainsi que du changement du noir et du blanc pour des teintes légèrement différentes.



: Ming-Chi Kuo pense également que le rose sera la nouvelle couleur de la gamme « Pro »2024.

Un rose à la place du bleu

Comme le rapporte ShrimpApplePro sur X, Apple envisagerait d'abandonner le titane bleu et d'ajouter le titane rose à l'iPhone 16 Pro et à l'iPhone 16 Pro Max.



Pour mémoire, la société dirigée par Tim Cook a fait passer la gamme Pro de l'acier inoxydable brillant au titane mat avec l'iPhone 15 Pro l'an passé. Les clients ont actuellement le choix entre quatre coloris : noir, blanc, titane naturel et bleu foncé. Comme certaines personnes l'ont fait remarquer, c'était la première fois qu'Apple ne proposait pas de coloris "or" depuis l'iPhone XS en 2018.

Du côté du coloris noir de l'iPhone 16 Pro, il évoluerait en noir spatial, comme l'iPhone 14 Pro. Apple a déjà commercialisé une Apple Watch Edition en titane noir.



L'iPhone 16 Pro en titane blanc pourrait également évoluer, reprenant la version de l'iPhone 14 Pro de la même couleur. Au lieu d'un blanc cassé, Apple pourrait ainsi faire revenir le blanc brillant avec l'iPhone 16 Pro cet automne.



Pour appuyer ses propos, le leaker explique que ses informations ne sont pas basées sur des descriptions verbales tirées de la chaine d'approvisionnement mais d'échantillons de couleurs. La source est également liée à la fuite précise concernant l'iPhone 14 Pro en violet profond.



Que pensez-vous d'un éventuel iPhone 16 Pro rose ? Rappelons que l'iPhone 16 Pro devrait être légèrement plus grand (+ 0,2 pouces), avec un écran OLED plus économe et aux bordures plus fines, une puce A18 Pro, un appareil photo amélioré, le WiFi 7 et plus encore.