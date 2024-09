Les iPhone 16 supportent la charge filaire rapide à 45 W

Après avoir appris que les nouveaux téléphones d'Apple sont capables d'être rechargés à 25 Watts en sans fil via MagSafe, une récente certification du China Quality Certification Centre, un organisme de réglementation en Chine, nous permet d'apprendre que tous les modèles d'iPhone 16 prennent en charge la charge rapide filaire jusqu'à 45W via le port USB-C.

Comme l'a signalé ShrimpApplePro sur X, la certification expose le fait que tous les modèles d'iPhone 16 ont été testés avec des tensions de 5 à 15 volts et des courants de 3 ampères, permettant une puissance de charge allant jusqu'à 45 watts. Cela représente une augmentation de plus de 50 % par rapport aux modèles d'iPhone 15, qui atteignaient environ 27 Watts, comme c'est le cas depuis l'iPhone 13 Pro.

THIS IS A VERY GOOD NEWS

All the iPhone 16 series has up to 45W wired charging! According to the CQC https://t.co/nlRIvrBib5 pic.twitter.com/8cUnGDsLMI