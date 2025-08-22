RED SFR dévoile par erreur les iPhone 17 sur son site

sfr forfait iphoneUne bourde inattendue de SFR a mis en lumière les futurs iPhone 17, bien avant leur présentation prévue pour le 9 septembre. En consultant le service client de SFR RED, un utilisateur de Numerama a découvert une liste de 22 accessoires mentionnant explicitement quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Info ou intox ?

Cette fuite soulève des questions : SFR a-t-il des informations officielles ? Le nom « iPhone 17 Air » intrigue particulièrement, car il n'est que spéculatif à date. Depuis des mois, ce terme circule pour désigner un modèle ultra-fin, avec une épaisseur supposée de 5,5 mm et un écran de 6,6 pouces en remplacement de l'iPhone 16 Plus, très peu vendu.

iphone 17 gamme weibo fuite

Cette fuite est d’autant plus surprenante qu’Apple garde généralement ses nouveautés sous scellés jusqu’au dernier moment, informant les opérateurs et revendeurs au compte-gouttes pour éviter les leaks. SFR aurait-il commis une gaffe en publiant ces informations trop tôt sur son site ? Ou l’opérateur anticipe-t-il sur la base de spéculations ?

Un précédent chez Boulanger, qui avait maladroitement listé un « nouvel iPhone » en début d’année, suggère que ce type d’erreur est fréquent. Le commerçant avait évoqué un iPhone SE, finalement incorrect.

Réponse le 9 septembre, la date supposée du keynote Apple.

Someone somewhere - iPhone premium

Juste un petit stratagème pour qu'on parle un peu d'eux, vu que SFR est dans une galère pas possible, un peu de pub gratos ça se prend. Et ça marche puisque vous faites un article sur eux. Les gens vont aller voir par curiosité, ça crée du trafic sur leur site, des opportunités de récupérer des clients (inconscients)

23/08/2025 à 01h22

