RED SFR dévoile par erreur les iPhone 17 sur son site

Une bourde inattendue de SFR a mis en lumière les futurs iPhone 17, bien avant leur présentation prévue pour le 9 septembre. En consultant le service client de SFR RED, un utilisateur de Numerama a découvert une liste de 22 accessoires mentionnant explicitement quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Info ou intox ?

Cette fuite soulève des questions : SFR a-t-il des informations officielles ? Le nom « iPhone 17 Air » intrigue particulièrement, car il n'est que spéculatif à date. Depuis des mois, ce terme circule pour désigner un modèle ultra-fin, avec une épaisseur supposée de 5,5 mm et un écran de 6,6 pouces en remplacement de l'iPhone 16 Plus, très peu vendu.

Cette fuite est d’autant plus surprenante qu’Apple garde généralement ses nouveautés sous scellés jusqu’au dernier moment, informant les opérateurs et revendeurs au compte-gouttes pour éviter les leaks. SFR aurait-il commis une gaffe en publiant ces informations trop tôt sur son site ? Ou l’opérateur anticipe-t-il sur la base de spéculations ?

Les iPhone 17 déjà chez SFR ???



Comme l'a remarqué, @bastien_ricard, les coques des iPhone 17 sont déjà référencées chez RED.



Difficile de dire s'il s'agit d'une vraie erreur de SFR ou si ses équipes ont voulu anticiper. https://t.co/NkUAMlTzBT pic.twitter.com/izOecEufzh — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 22, 2025

Un précédent chez Boulanger, qui avait maladroitement listé un « nouvel iPhone » en début d’année, suggère que ce type d’erreur est fréquent. Le commerçant avait évoqué un iPhone SE, finalement incorrect.



Réponse le 9 septembre, la date supposée du keynote Apple.

