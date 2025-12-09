Voici un prototype d'iPhone 16 Pro qui tournait sur iOS 19

Un prototype rare d'iPhone 16 Pro équipé d'une version de test inédite d'iOS 19 vient de refaire surface grâce au collectionneur Kyolet. Cette découverte offre un aperçu fascinant des coulisses du développement chez Apple, à une époque où la firme de Cupertino n'avait pas encore décidé de rebaptiser son système d'exploitation « iOS 26 » pour marquer l'arrivée de Liquid Glass. Ce modèle EVT témoigne d'une période charnière où Apple explorait différentes directions pour son interface, avant d'opter pour le langage visuel controversé dévoilé à la WWDC 2025.

Un témoin des premiers stades de développement

Les prototypes EVT (Engineering Verification Test) représentent une phase précoce du cycle de développement matériel. À ce stade, les équipes d'ingénierie valident les choix techniques, et les appareils peuvent différer substantiellement du produit final. Ce prototype d'iPhone 16 Pro – identifié en interne sous le nom de code "Diablo" avec l'identifiant D93 – fonctionne avec une build InternalUI d'iOS 19.0.

L'aspect le plus intrigant concerne l'absence de Liquid Glass fonctionnel. Même en activant le paramètre "Sensitive UI" dans les applications de développement et le flag Solarium dans l'app Livability, l'interface reste identique à celle d'iOS 18. Cette observation suggère que le prototype capte une version très préliminaire du système, antérieure à l'implémentation concrète du design vitré qui deviendra la signature visuelle d'iOS 26.

Des indices sur l'avenir d'iOS

Au-delà de son intérêt historique, ce prototype dévoile des informations précieuses sur la feuille de route d'Apple. L'application Livability embarquée affiche des drapeaux de fonctionnalités planifiées pour la WWDC 2026 et même 2027. Parmi les domaines ciblés figurent l'accessibilité, Messages, Photos, Wallet, ainsi que des évolutions de CoreMedia et de Workout Buddy pour l'Apple Watch. Deux fonctionnalités spécifiques destinées à l'automne 2026 sont également mentionnées, sans détails supplémentaires.

Le prototype révèle aussi PurpleRestore 4 en version mobile, un outil de restauration jusqu'alors réservé au Mac. Cette évolution reflète la stratégie d'Apple visant à renforcer l'autonomie des appareils iOS, comme en témoigne la fonction de restauration entre iPhones introduite avec iOS 18. La présence d'applications de test liées à Apple Intelligence, Private Cloud Compute et Siri confirme l'importance accordée à l'IA dans la vision à long terme de l'entreprise californienne.



