iPhone 17 : voici la vitesse du port USB-C selon le chargeur

Le modèle standard de l'iPhone 17 atteint des vitesses de charge USB-C plus rapides que son prédécesseur, avec un pic à 28 W lors des tests réalisés par ChargerLAB avec divers chargeurs Apple, contre un pic de 23 W pour l'iPhone 16. La chaîne YouTube avait précédemment testé la célérité de charge de l'iPhone 17 Pro.

Un test avec les 10 chargeurs Apple

Les chargeurs Apple testés avec le nouvel iPhone 17 de base sont :

Adaptateur secteur USB-C 29W

Adaptateur secteur USB-C 30W

Adaptateur secteur USB-C double port 35W

Adaptateur secteur USB-C double port compact 35W

Adaptateur secteur dynamique 40W avec un maximum de 60W

Adaptateur secteur USB-C 61W

Adaptateur secteur USB-C 67W

Adaptateur secteur USB-C 70W

Adaptateur secteur USB-C 96W

Adaptateur secteur USB-C 140W

Les prises susmentionnées permettent à tous les modèles d’iPhone 17 et iPhone 17 Pro de se charger jusqu’à 50 % en 20 minutes, avec des pics à 28 watts donc pour le modèle standard et 36 watts pour l'iPhone 17 Pro / Pro Max (qui ont des batteries plus conséquentes). En comparaison, les iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max mettent 30 minutes pour atteindre 50 %. Comme l'iPhone Air, légèrement en retrait cette année sur ce point.



Pour une charge rapide USB-C optimale, un câble adapté est essentiel, car les modèles basiques peuvent ne pas supporter une puissance suffisante. Le câble USB-C fourni avec les iPhones convient à cet effet. Rappelons que les chargeurs Anker de 45 watts sont de très bons compagnons.

Charge sans fil

Pour la charge sans fil, l’iPhone 17 prend en charge une charge MagSafe soutenue allant jusqu’à 25W, atteignant un pic de 29W avec le dernier chargeur MagSafe d’Apple, selon ChargerLAB.



L'iPhone 17 affiche vraiment le meilleur rapport qualité / prix de cette année, sans pour autant pouvoir rivaliser avec l'élégance de l'iPhone Air.



Voici le test de nos confrères :