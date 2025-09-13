L’iPhone 17 est le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 2025

L'iPhone 17 marque un tournant dans la stratégie d'Apple avec une proposition de valeur particulièrement attractive. Proposé à 969€ avec 256 Go de stockage de base, il se positionne comme le choix le plus rationnel de la gamme en récupérant des fonctionnalités haut de gamme tout en conservant un tarif accessible. Cette nouvelle donne pourrait bien redistribuer les cartes dans les choix d'achat des utilisateurs Apple. Selon nous, il s'agit clairement du meilleur choix cette année.

Un écran enfin à la hauteur des attentes

Apple a enfin comblé l'une des principales lacunes de ses iPhone d'entrée de gamme en dotant l'iPhone 17 d'un écran ProMotion 120Hz. Cette technologie, longtemps réservée aux modèles Pro, transforme littéralement l'expérience utilisateur avec une fluidité de navigation et de jeu nettement améliorée. L'écran s'agrandit également à 6,3 pouces contre 6,1 auparavant, offrant plus d'espace d'affichage sans compromettre l'ergonomie.

La luminosité constitue l'autre atout majeur avec 3000 nits en pic, dépassant même l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Cette amélioration s'accompagne d'un revêtement anti-reflets conçu par Apple et d'une résistance aux rayures trois fois supérieure grâce au Ceramic Shield 2. En plein soleil, l'iPhone 17 promet d'être deux fois plus lisible selon Apple, un argument de poids quand on connait les lacunes des écrans des générations précédentes.

L'écran Always-On complète cette mise à niveau, permettant d'afficher en permanence l'heure et les notifications essentielles sans diminuer drastiquement l'autonomie. Retenez une chose : les iPhone 17 et 17 Pro ont exactement le même écran, et c'est une première dans la gamme d'Apple.

Le stockage doublé pour un prix maîtrisé

Apple frappe fort en repositionnant intelligemment sa grille tarifaire. L'iPhone 17 démarre désormais à 256 Go pour 969€, soit exactement 130€ de moins que l'iPhone 16 équivalent qui coûtait 1099€ l'année dernière. Cette stratégie permet d'abandonner définitivement les 128 Go, capacité devenue insuffisante à l'heure où les photos et vidéos 4K occupent toujours plus d'espace.

Pour la version 512 Go, la baisse est encore plus spectaculaire avec un tarif à 1219€ contre 1349€ pour l'iPhone 16, soit une économie de 130€. Cette approche contraste avec l'habituelle augmentation des prix Apple et montre une volonté claire d'améliorer le rapport qualité-prix du modèle d'entrée de gamme.

Un positionnement malin face aux modèles premium

L'iPhone 17 dispose de nombreuses fonctionnalités qui pourraient être exclusives aux modèles Pro : GPS double fréquence, l'écran ProMotion, le Ceramic Shield 2... Ces ajouts réduisent considérablement les compromis à accepter en choisissant le modèle d'entrée de gamme. Au final, il n'y a pas tellement de différences entre l'iPhone 17 et le 17 Pro quand on regarde dans les détails.

Face à l'iPhone Air vendu 1 229 € ou aux modèles Pro à partir de 1 329 €, l'iPhone 17 standard se positionne comme le choix rationnel pour la majorité des utilisateurs. Les principales différences restent l'appareil photo téléobjectif 48MP des modèles Pro et la puce A19 Pro légèrement plus performante, des éléments qui ne justifient pas forcément un surcoût de 360 € ou plus pour un usage quotidien classique.

Même les prix des modèles Pro ont d'ailleurs légèrement baissé cette année, avec l'iPhone 17 Pro à 1 329 € contre 1 359€ pour l'iPhone 16 Pro 256 Go, soit 30€ d'économie. Cette stratégie tarifaire rappelle celle adoptée avec l'iPhone XR en 2018, qui était devenu le modèle le plus vendu de sa génération grâce à un bon équilibre entre fonctionnalités et prix. L'iPhone 17 semble suivre cette même voie en proposant l'essentiel de l'expérience iPhone sans les fioritures haut de gamme, mais avec un stockage généreux et un écran enfin à la hauteur des attentes.

