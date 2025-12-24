Imprimez votre propre iPhone Fold en 3D

Vous le savez, Apple prépare activement son premier téléphone pliable, qui devrait être lancé en septembre 2026 (probablement dans la gamme iPhone 18). Selon les dernières rumeurs, il adopterait un format livre avec un écran extérieur d’environ 5,3 à 5,5 pouces une fois fermé (un peu plus petit que l’ancien iPhone mini) et un grand écran intérieur de 7,6 à 7,8 pouces une fois déplié, offrant une expérience proche d’une mini tablette avec un ratio presque carré (environ 4:3). Même si les dimensions exactes restent sujettes à évolution et qu’Apple n’a rien officialisé, un designer 3D passionné permet déjà de se faire une idée concrète de la taille de l’appareil.

La maquette 3D de l'iPhone Fold

Sur MakerWorld, l’utilisateur Subsy a mis en ligne gratuitement un modèle à l’échelle 1:1 de l’iPhone Fold, doté d’une charnière fonctionnelle. Ce fichier STL est conçu pour être imprimé en 3D et vous permet de tenir en main une réplique physique du futur smartphone pliable.

Le créateur affirme que son modèle est « basé sur des plans CAO récemment fuités de l’iPhone Fold ». Attention cependant : à ce jour, il n’existe pas de vraies fuites de fichiers CAO officiels d’Apple. Les « dessins fuités » dont il est question proviennent en réalité de rendus conceptuels très détaillés réalisés par iZac (un membre de la communauté MacRumors) en mai 2025. Sa version proposait un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur de 7,76 pouces — des valeurs qui correspondent bien à la majorité des rumeurs actuelles.



Le modèle 3D de Subsy s’inspire donc de ce concept plutôt que de données officielles. Il n’est pas une reproduction fidèle du design final d’Apple (notamment au niveau de la charnière, des caméras, des matériaux comme le titane, etc.), mais il donne une assez bonne idée de l’encombrement et de la prise en main.



Si vous possédez une imprimante 3D, c’est l’occasion parfaite de le comparer directement avec votre iPhone actuel. Bien entendu, des rendus plus fidèles devraient commencer à apparaître dès les premiers mois de 2026, à mesure que le développement avance.



Qui pense que ce format ne sera pas très pratique au quotidien ? Un peu trop large pour une poche, non ?