Tous les détails de design de l'iPhone Fold révélés !

Les rumeurs autour du tout premier iPhone pliable d'Apple (souvent appelé iPhone Fold) s'accélèrent depuis quelques semaines, mais là c'est la cerise sur le gâteau ! Le leaker chinois "Instant Digital", sur Weibo, a partagé plusieurs éléments de design très précis pour cet appareil très attendu. Et ce, malgré un prix au-delà des 2 000 euros.

Une fuite crédible sur le premier "Fold"

Instant Digital jouit d'une excellente réputation dans l'écosystème Apple, ayant déjà révélé avec précision de nombreux détails par le passé : la couleur jaune de l'iPhone 14 en 2023, le dos en verre dépoli des iPhone 15 et 15 Plus, la capture vidéo spatiale sur iPhone 15 Pro, le positionnement en mode paysage de la caméra frontale sur les iPad Air et iPad Pro, l'option nano-texturé sur l'iPad Pro M4, les capacités de batterie des iPhone 16 Pro, et bien d'autres informations fiables.

Voici les principaux éléments de design rapportés pour l'iPhone Fold de 2026 :

Disposition des boutons : Les boutons de volume sont déplacés sur le bord supérieur de l'appareil (alignés à droite), à l'image de ce qu'on trouve sur l'iPad mini. Le bouton d'alimentation avec Touch ID et le Camera Control restent sur le côté droit, comme sur les iPhone récents. Le côté gauche est totalement lisse, sans aucun bouton.

: Les boutons de volume sont déplacés sur le bord supérieur de l'appareil (alignés à droite), à l'image de ce qu'on trouve sur l'iPad mini. Le bouton d'alimentation avec Touch ID et le Camera Control restent sur le côté droit, comme sur les iPhone récents. Le côté gauche est totalement lisse, sans aucun bouton. Caméra frontale : Un simple trou (poinçon) pour la caméra selfie, ce qui permet d'avoir un Dynamic Islandnettement plus petit que sur les modèles actuels.

: Un simple trou (poinçon) pour la caméra selfie, ce qui permet d'avoir un Dynamic Islandnettement plus petit que sur les modèles actuels. Module photo arrière : Inspiré du style « iPhone Air », le plateau photo est positionné en haut à gauche au dos. Il intègre deux capteurs disposés horizontalement, le micro et le flash. Particularité : ce plateau est entièrement noir, indépendamment de la couleur du corps de l'appareil (il ne suit pas la teinte du châssis).

: Inspiré du style « iPhone Air », le plateau photo est positionné en haut à gauche au dos. Il intègre deux capteurs disposés horizontalement, le micro et le flash. Particularité : ce plateau est entièrement noir, indépendamment de la couleur du corps de l'appareil (il ne suit pas la teinte du châssis). Optimisations internes : La carte mère est placée sur le côté droit. Pour éviter de faire passer des câbles à travers l'écran pliable vers les boutons de volume (comme sur tous les autres iPhone), Apple aurait choisi de les faire remonter directement vers le haut, optimisant ainsi l'espace interne.

: La carte mère est placée sur le côté droit. Pour éviter de faire passer des câbles à travers l'écran pliable vers les boutons de volume (comme sur tous les autres iPhone), Apple aurait choisi de les faire remonter directement vers le haut, optimisant ainsi l'espace interne. Structure globale : Un design empilé innovant qui consacre presque tout l'espace disponible à l'écran et à la batterie. L'appareil embarquerait la plus grosse batterie jamais intégrée dans un iPhone, promettant une autonomie record.

: Un design empilé innovant qui consacre presque tout l'espace disponible à l'écran et à la batterie. L'appareil embarquerait la plus grosse batterie jamais intégrée dans un iPhone, promettant une autonomie record. Couleurs : Seule la couleur blanche est pour l'instant « confirmée », avec l'attente d'une seule autre teinte au lancement, soit seulement deux options au total.

D'autres rumeurs persistantes viennent compléter le tableau de ce premier iPhone pliable chez Apple :

Écran interne sans pli visible de 7,8 pouces

Écran externe (couverture) de 5,5 pouces

Charnière en métal liquide

Authentification par Touch ID

Double capteur photo arrière

Puce A20

Modem « C2 » maison

L'iPhone Fold devrait être présenté à l'automne 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Bien que les fuites restent à prendre avec prudence, la fiabilité passée d'Instant Digital donne un poids certain à ces informations.



Apple semble donc prêt à entrer sur le marché des smartphones pliables avec un produit premium, très abouti pour justifier son arrivée tardive, sept ans après Samsung et son Galaxy Fold.