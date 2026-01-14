L'iPhone Fold 2026 serait fait de métal liquide et d'alliage de titane amélioré

D'après la source coréenne « yeux1122 » sur Naver, qui cite un contact dans une entreprise de matériaux, la charnière du premier iPhone Fold d'Apple sera fabriquée en métal liquide (un matériau amorphe). L'entreprise américaine explore ce matériau depuis plus de 15 ans. Le corps principal de l'appareil utilisera quant à lui une version révisée du titane, qui renforce la solidité tout en réduisant le poids global par rapport aux cadres en titane actuels des iPhone, malgré une surface quasiment identique.

Un travail qui remonte à 2010 !

L'intérêt d'Apple pour le métal liquide remonte à 2010, avec un accord exclusif et perpétuel signé avec Liquidmetal Technologies pour exploiter ses brevets dans les produits électroniques grand public. Le matériau a été utilisé ponctuellement pour de petites pièces (comme l'outil d'éjection de la SIM sur iPhone et iPad), et Apple a renouvelé plusieurs fois ses partenariats. Bien que difficile à produire en grande quantité pour des composants structurels majeurs, il apparaît régulièrement dans les brevets de la firme.

Le métal liquide, sans structure cristalline, offre une résistance exceptionnelle, une grande rigidité contre la déformation permanente et une excellente tenue aux cycles de flexion répétés. Ces qualités en font un candidat idéal pour les charnières de téléphone pliable, où la résistance à la fatigue et un comportement élastique sont cruciaux pour la durabilité. Combiné à l'écran OLED nouvelle génération de Samsung, sans pli, et vous obtenez certainement le meilleur appareil de sa catégorie.



Pour le châssis, le titane propose déjà un meilleur rapport résistance/poids que l'aluminium ou l'acier inoxydable. Les contraintes des foldables (taille accrue, gestion du poids autour de la charnière) imposent des optimisations supplémentaires. Cette itération marquera la quatrième génération d'iPhone en titane chez Apple, permettant d'affiner l'alliage et les procédés de fabrication pour gagner en solidité sans alourdir l'appareil. Le premier était l'iPhone 15 Pro.



Le premier iPhone pliable est attendu à l'automne 2026 (probablement en septembre), aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Les rumeurs évoquent un format livre avec un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,4 pouces, un pliage quasi invisible, la puce A20, le modem C2 maison, un double capteur photo arrière, Touch ID latéral et d'autres fonctionnalités premium. Si les rumeurs sont exactes, l'iPhone Air 2 s'y joindrait et l'iPhone 18 standard arriverait en mars 2027.