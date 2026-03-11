L'iPhone 17e est plus rapide que le MacBook Neo

Apple lance aujourd'hui 7 nouveaux appareils, dont deux à bas prix : l’iPhone 17e et le MacBook Neo. Les deux utilisent des puces de la série A, habituellement réservées aux iPhone et iPad.Le MacBook Neo embarque la puce A18 Pro, déjà présente dans les iPhone 16 Pro, tandis que l’iPhone 17e dispose de la plus récente puce A19. Même si le premier est affublé de l'épitaphe "Pro", il est plus lent que le second.

Une différence légère

Sans surprise en effet, grâce à cette puce plus récente, l’iPhone 17e à 719 € surpasse en performances CPU le MacBook Neo, également vendu 699 €.



Sur les premiers benchmarks CPU de Geekbench, l’iPhone 17e obtient un score multicœur de 9 240, contre 8 665 pour le MacBook Neo. En monocœur, l’iPhone 17e atteint 3 610 points, devant les 3 460 points du Neo.



Les scores GPU (concentré sur l'API Metal) sont plus serrés : le MacBook Neo oscille entre 30 000 et 31 400, tandis que l’iPhone 17e se situe entre 31 000 et 31 600. En gros, c'est kif kif.

Les deux appareils disposent de 8 Go de RAM, nécessaires pour supporter Apple Intelligence. Bien que cela puisse sembler limité pour un Mac, les premiers tests confirment que 8 Go suffisent largement pour des usages quotidiens classiques.



Le MacBook Neo est le premier Mac d’Apple conçu avec une puce de la série A au lieu d’une puce M. Ses résultats de benchmarks laissent penser qu’il s’agit essentiellement d’un iPhone qui fait tourner macOS. Il sera intéressant de voir comment se vendra le MacBook Neo, alors que ses performances CPU sont inférieures à celles de l’iPhone low-cost d’Apple.