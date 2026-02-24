iPhone : les ventes ont explosé en Europe en 2025 malgré un contexte difficile

L'année 2025 n'a pas été des plus clémentes pour le marché des smartphones en Europe, marqué par un léger recul global et l'entrée en vigueur de nouvelles directives sur l'éco-conception. Pourtant, si vous observez de près l'évolution de la marque à la pomme, vous constaterez qu'Apple a su transformer ces contraintes en opportunités. Le constructeur californien a même signé une performance inédite en Europe.

Ventes historiques pour l'iPhone

Selon les récentes données publiées par le cabinet d'analyse Omdia, les expéditions globales de smartphones en Europe ont diminué de 1 % en 2025, plafonnant à 134,2 millions d'unités. Malgré ce contexte frileux, Apple affiche une insolente santé avec une croissance de 6 % sur un an.

La firme de Cupertino a expédié 36,9 millions d'iPhone l'an dernier. Ce volume lui permet de s'octroyer 27 % des parts de marché européennes, un record absolu pour la marque dans cette région. Ces chiffres régionaux font d'ailleurs écho à la dynamique globale d'Apple, qui s'est imposée comme le premier vendeur mondial sur l'ensemble de l'année 2025.

L'effet iPhone 16e et l'USB-C

Le succès d'Apple repose sur plusieurs facteurs, à commencer par la nouvelle réglementation européenne. L'obligation d'intégrer un port USB-C a poussé l'entreprise à retirer de la vente ses anciens modèles équipés du connecteur Lightning.

Pour combler le vide laissé par ces appareils plus anciens et moins onéreux, l'iPhone 16e a joué un rôle clé. Positionné comme une porte d'entrée abordable, il a parfaitement répondu aux attentes des consommateurs souhaitant renouveler leur matériel. Parallèlement, le segment très haut de gamme n'est pas en reste, puisque les déclinaisons Pro Max des iPhone 16 et 17 ont largement contribué à gonfler les volumes d'expédition.

Le reste du marché européen

Si Apple signe une progression notable, Samsung maintient sa position de leader sur le sol européen. Le géant sud-coréen a stabilisé ses ventes avec 46,6 millions de smartphones expédiés. Xiaomi conserve la troisième marche du podium avec 21,8 millions d'unités, malgré une légère baisse de régime. L'autre fait marquant de ce bilan est la percée d'Honor, qui se hisse pour la toute première fois dans le top 5 européen.

Les analystes préviennent toutefois que 2026 s'annonce plus complexe pour l'ensemble des acteurs, avec des tensions prévues sur l'approvisionnement en mémoire vive.

Avez-vous profité de cette année de transition vers l'USB-C pour renouveler votre équipement et passer à l'un des derniers modèles d'iPhone ? Sinon, attendez-vous l'iPhone Fold pour enfin changer d'iPhone ?