Notre top 25 des meilleurs jeux iPhone / iPad de 2025

L'année 2025 tire sa révérence, et une fois de plus, l'univers des jeux mobiles nous a régalés avec des pépites incontournables. Apple persévère dans son offensive en débauchant des blockbusters AAA, jadis cantonnés aux consoles haut de gamme. Parfait moment pour plonger ou replonger dans ces merveilles via notre sélection exclusive. Les premiers sont gratuits ou à tester gratuitement, le reste est payant, et c'est bien normal.



Découvrez des hits comme Delta Force, Resident Evil 3, Prince of Persia: The Lost Crown, Cat Quest III, NBA 2K26 Arcade Edition, Sonic Rumble, Red Dead Redemption, HITMAN World of Assassination, Kingdom Rush 5: Alliance ou encore Destiny: Rising. Idéal pour inaugurer votre tout nouvel iPhone ou iPad sous le sapin de Noël !



Pour ceux qui sont sur ordinateur, rappelons le top des jeux Mac en promotion sur Steam.

Un classement annuel désormais classique

À l'image de nos tops 2024 et des éditions antérieures (2023, 2022, 2021, 2020, etc.), il est possible qu'on ait zappé quelques perles rares. Balancez-les en commentaires, on adore !



Qu’ils soient free-to-play ou payants, issus de mastodontes ou d’indés visionnaires, visuellement somptueux, disruptifs, addictifs, innovants ou franchement flippants, ces jeux iPhone/iPad se distinguent dans la mer infinie de l’App Store et ses 2 millions d’apps. On précise les exclus Apple Arcade ou Netflix Games le cas échéant.



Pour mémoire, l'an passé, nous avions couronné Monument Valley 3, Resident Evil 2, Wuthering Waves, After Inc, Pokémon Pocket, Balatro, Assassin's Creed Mirage, Squad Busters, COD Warzone ou encore Naruto Ultimate Ninja STORM.

Les meilleurs jeux gratuits de 2025 sur iPhone / iPad

Delta Force (Jeu, Action, iPhone, v1.202.37108, VF, 1,2 Go, iOS 11, Level Infinite) Notre coup de coeur de janvier 2025. Delta Force est un jeu de tir tactique d'extraction offrant des combats 24v24 intenses sur terre, mer et air. Avec des environnements entièrement destructibles (et magnifiques), les joueurs peuvent semer le chaos sur six cartes variées. Plus de 100 armes permettent des styles de jeu divers, pour des missions à haut risque adaptées à votre stratégie. Sans mécanique pay-to-win, le jeu mise sur les tactiques et la détermination pour survivre. Que ce soit dans des combats épiques ou sur des champs de bataille impitoyables, Delta Force propose un gameplay immersif et équitable pour les amateurs de jeux de tir tactiques. Sans être révolutionnaire, il est très sérieux et parfaitement adapté au mobile. Télécharger le jeu gratuit Delta Force

Grand Mountain Adventure 2 (Jeu, Aventure / Sports, iPhone, v1.04700, VO, 249 Mo, iOS 18.0, Toppluva AB) Notre coup de coeur février, un super titre de ski et de snow qui fait suite à un mémorable premier opus. Plus grand, plus complet, Grand Mountain Adventure 2 est évidemment mieux en tout point ! Facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Simple, élégant et addictif. Une rejouabilité incroyable grâce à un monde ouvert gigantesque composé de plusieurs stations, des défis à relever et des activités uniques comme le parapente ou la tyrolienne. Personnalisez votre style avec différents équipements, maîtrisez des tricks complexes et affrontez des conditions de montagne réalistes. Plongez dans une expérience immersive avec des contrôles intuitifs, y compris un mode Zen pour une descente sans distractions. Télécharger le jeu gratuit Grand Mountain Adventure 2

RESIDENT EVIL 3 (Jeu, Action, iPhone, v1.0.0, VF, 652 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) Impossible de rater RE 3, sorti en mars 2025.



Dans Resident Evil 3 Remake, Jill Valentine lutte pour survivre à Racoon City, ravagée par le T-Virus, face à des zombies, des créatures et l'implacable Nemesis, avec l'aide de Carlos Oliviera. Ce remake modernise l'original de 1999 avec des graphismes sublimes, une tension constante et une gestion d'inventaire fidèle au survival horror, malgré des combats scriptés et un manque de contenu post-fin, compensé par des défis et un magasin pour rejouabilité. Si vous avez un iPhone 15 Pro ou supérieur (ou iPad M1+), foncez ! Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 3

Prince of Persia Lost Crown (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.2.0, VF, 2,8 Go, iOS 14.0, Ubisoft) Nouveau jeu AAA en avril 2025, Prince of Persia™ : The Lost Crown est un Metroidvania d'action-plateforme acclamé se déroulant dans un univers mythologique perse, où vous incarnez Sargon l'Immortel pour sauver le prince Ghassan au Mont Qaf maudit, en maîtrisant Pouvoirs du Temps, combats combos et plateforme contre ennemis et créatures hostiles. Optimisé mobile avec essais gratuit, achat unique pour le complet, contrôles tactiles personnalisables/manettes, modes auto facilitants (potion/parade/bouclier), tutoriels améliorés et promo limitée ; certains ragent sur la difficulté mais tous sont unanimes sur son niveau d'excellence (meilleur 2D scroller, fidèle à la trilogie 2000s, monde massif, bande-son addictive malgré bugs mineurs) – iOS 14+, 4 Go RAM, A12+ requis. Télécharger le jeu gratuit Prince of Persia Lost Crown

DREDGE (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.10, VF, 783 Mo, iOS 13.0, Black Salt Games) En juin 2025, Dredge vous met aux commandes d'un chalutier dans l'archipel isolé des Moelles, où vous pêchez plus de 125 créatures mystérieuses et surnaturelles, vendez vos prises aux insulaires, accomplissez des quêtes et upgradez votre bateau pour sonder les abysses, tout en évitant rochers, brume nocturne et menaces horrifiques lovecraftiennes. Acclamé meilleur indie à low-poly (succès Steam), ce voyage de 12h mêle pêche relaxante, exploration d'îles secrètes, level-design ingénieux et récit envoûtant pour percer les mystères enfouis sous la surface. Télécharger le jeu gratuit DREDGE

BlazBlue Entropy Effect (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.2, VF, 3,9 Go, iOS 12.0, 91Act.com) Sorti en juillet 2025, BlazBlue Entropy Effect est un spin-off action roguelite de la série BlazBlue, où vous choisissez parmi 15 personnages aux styles uniques pour enchaîner des combos fluides et satisfaisants via des dizaines de techniques, en évoluant constamment dans des runs où chaque fin relance l'aventure. Optimisé mobile avec manettes compatibles, commandes tactiles personnalisables, difficultés adaptées, co-op locale LAN et langues incluant le français, il est apprécié pour son fun addictif malgré l'achat de personnages (port PC fidèle), avec mises à jour récentes corrigeant bugs et vulnérabilités – attention aux risques épileptiques. Télécharger le jeu gratuit BlazBlue Entropy Effect

Worms Across Worlds (Jeu, Action, iPhone, v1.12.0, VF, 1,1 Go, iOS 13.0, Team17 Digital Limited) Worms Across Worlds propulse la série Worms dans une aventure multiverselle hilarante sur Apple Arcade (exclu), où les joueurs pourchassent le professeur Worminkle à travers des mondes excentriques comme Cristal, Gelée, Origami, Crochet et Lave, avec 12 chapitres et plus de 100 missions en solo ou en coop locale. Le jeu offre aussi des matchs rapides contre l'IA, du multijoueur local jusqu'à 4 équipes avec alliances personnalisées, et une arène d'entraînement pour expérimenter armes délirantes et destructions sur des champs de bataille variés. Télécharger le jeu Worms Across Worlds

HITMAN World of Assassination (Jeu, Simulation / Action, iPhone, v3.250.0, VF, 3,6 Go, iOS 18.0) Un autre jeu AAA en août 2025.



Incarnez l'Agent 47, assassin furtif ultime, dans d'immenses destinations bac à sable comme les palais de Paris ou les côtes italiennes, pour exécuter des contrats via déguisements, gadgets, distractions et créativité environnementale, avec plus de 100h de rejouabilité incluant missions gratuites (ICA et Escalade "Le principe de Sebastian" à Dubaï) et défis. Affrontez le mode roguelike HITMAN Freelance risqué récompensant planification et précision avec personnalisation de planque, le tout optimisé pour mobile et compatible manette. Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination

Destiny: Rising (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.9, VO, 3,6 Go, iOS 11.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Destiny: Rising est un jeu de tir RPG sci-fi gratuit développé par NetEase sous licence Bungie, disponible sur iOS et Android, qui plonge les joueurs dans une chronologie alternative post-Âge Sombre avec des héros uniques aux compétences puissantes, des missions solo, des frappes coopératives à six joueurs, des modes PvP et des activités variées comme la pêche ou la SRL. Optimisé pour mobile avec vue à la première ou troisième personne, support de manettes, 60 à 90 FPS et un modèle gacha généreux, il offre une expérience fluide et immersive, saluée comme un hit indispensable malgré une chauffe rapide sur iPhone. Télécharger le jeu gratuit Destiny: Rising

Cat Quest III (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.4.9, VO, 953 Mo, iOS 14.0, The Gentlebros.) Encore en août, Cat Quest III est un action-RPG 2,5D en monde ouvert plébiscité où vous incarnez un corchaire intrépide dans l’archipel piratesque des Charaïbes, à la poursuite de l’Étoile polaire, avec plus de 100 quêtes, donjons, équipements, une cinquantaine de boss et une Tour de l’Infini à rejouabilité infinie. Testez le début gratuitement sur iOS, un achat unique débloque le jeu complet et toutes les mises à jour, incluant New Game+ et mode défi, pour une expérience miaouvelouse aux graphismes sublimes, gameplay fluide et musique envoûtante. Télécharger le jeu gratuit Cat Quest III

THE KING OF FIGHTERS AFK (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.4.0, VF, 731 Mo, iOS 15.0, Netmarble Corporation) En septembre 2025, The King of Fighters AFK réinvente la série légendaire en un RPG incrémental au style rétro, où vous formez une équipe de combattants pixelisés pour des batailles stratégiques 5 contre 5, avec des améliorations rapides et des événements riches en récompenses. Mise à jour récente avec le combattant légendaire Mukai et hausses de niveaux, le jeu est salué pour son fun quotidien F2P-friendly, idéal pour des sessions courtes et addictives. Télécharger le jeu gratuit THE KING OF FIGHTERS AFK

Fire Emblem Shadows (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.2.0, VF, 295 Mo, iOS 18.0, Nintendo Co., Ltd.) Fire Emblem Shadows est un spin-off mobile free-to-play de la série Fire Emblem, sorti le 25 septembre 2025 sur iOS et Android, mêlant batailles en temps réel tactiques et déduction sociale à la Among Us dans des labyrinthes, où l’on identifie le traître parmi trois disciples lors de missions intenses avec choix d’armes, magie et loyauté. Le jeu Nintendo propose deux campagnes narratives sur la guerre des déesses lumière/ombre, un marché joueur pour équipements, combats chronométrés, un tuto défaillant mais gameplay simple et rapide F2P-friendly salué par les fans malgré un manque de contenu supplémentaire. Télécharger le jeu gratuit Fire Emblem Shadows

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.2.2, VF, 1 Go, iOS 17.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) Dragon Ball Gekishin Squadra inaugure les combats d'équipe 4 contre 4 dans l'univers Dragon Ball sur iOS, Android, PC et consoles, où vous incarnez des héros évolutifs dans 3 rôles (dégâts, défense, soutien) pour conquérir le champ de bataille en solo ou avec alliés, avec personnalisation d'animations, apparitions et cross-play mondial.



Free-to-play avec achats in-app, le jeu est salué pour son gameplay malgré un aspect pay-to-win sur les étoiles et saisons. Télécharger le jeu gratuit DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

NBA 2K26 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone, v1.10, VF, 1,8 Go, iOS 17.0) Toujours en octobre, Apple Arcade accueille NBA 2K26 Arcade Edition, un jeu de basket indétrônable. Ce titre propose des graphismes impressionnants et de nouvelles fonctionnalités, comme NBA Erasdans le mode The Association, permettant de revivre les grandes époques de la NBA (de l’ère Larry Bird vs. Magic Johnson aux drafts et championnats historiques). Les joueurs peuvent créer des équipes, personnaliser leur MyPLAYER avec des modèles inspirés de légendes comme Vince Carter ou Shai Gilgeous-Alexander, et jouer en multijoueur dans MyCAREER. Les rosters sont mis à jour avec les derniers transferts, offrant une expérience immersive pour les fans de NBA. Télécharger le jeu NBA 2K26 Arcade Edition

Resident Evil Survival Unit (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.3.0, VF, 1,3 Go, iOS 13.0, Aniplex Inc.) En novembre 2025, belle surprise avec un RE totalement différent de la saga classique.



Resident Evil Survival Unit transpose l’univers Resident Evil en un jeu mobile stratégique où vous guidez Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et survivants aux talents uniques (combat, collecte, tech) pour fortifier une base autour d’un manoir, explorer une carte ouverte, gérer ressources et affronter hordes d’infectés, clans rivaux et alliances en temps réel RTS. Supervisé par Masachika Kawata avec un combat final épique contre le Mortem conçu par Yoshitaka Amano, il culmine en une ambiance oppressante fidèle à la série, salué comme la meilleure adaptation mobile (musique immersive) avec mise à jour Winter Tidings Festival et optimisations QoL. Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Survival Unit

Sonic Rumble (Jeu, Action, iPhone, v1.4.4, VF, 1,9 Go, iOS 16.0, SEGA CORPORATION) Un gros coup de coeur en novembre !



Plongez dans Sonic Rumble, le premier jeu multijoueur de la série emblématique, où jusqu'à 32 joueurs s'affrontent en batailles chaotiques de survie avec amis et famille, à travers une variété de niveaux magnifiques aux thèmes et styles variés – des courses effrénées à la Bataille des Rings –, en formant des escouades de 4 pour dominer le monde, incarnant Sonic, Tails, Knuckles et d'autres héros personnalisables dans un univers de jouets maléfique créé par Dr. Eggman, sur fond de bande-son dynamique et inoubliable. Ce concurrent féroce de Fall Guys offre des matchs courts et captivants pour qui veut devenir le meilleur Rumbler, en surmontant obstacles traîtres et arènes périlleuses tout en collectionnant un maximum de Rings !



Aussi disponible sur Android. MySims (Jeu, iPhone, v1.3, VF, 1,6 Go, iOS 16.0, Electronic Arts) MySims, réédition rétro modernisée exclusive à Apple Arcade, vous plonge dans l’exploration et la transformation d’une ville en difficulté, en aidant la communauté à prospérer via l’attraction de personnages excentriques comme le chef Gino Delicioso, la DJ Sophie "Supergroove", Gustave Atar ou Cap’taine Mel. Personnalisez tout à l’infini – meubles, maisons, entreprises innovantes (bains à remous, jukebox), décorations uniques – en répondant aux besoins des habitants, forgeant amitiés pour débloquer tenues et façonnant la communauté selon vos envies. Télécharger le jeu MySims Télécharger le jeu gratuit Sonic Rumble

Where Winds Meet (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.4, VF, 3,6 Go, iOS 15.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Toujours sur le dernier mois de l'année 2025, Where Winds Meet est un RPG d’action-aventure en monde ouvert sur iOS, profondément enraciné dans l’héritage Wuxia de la Chine tumultueuse du Xe siècle, où tu incarnes un jeune maître d’épée découvrant des vérités oubliées et les mystères de ton identité au cœur des Cinq Dynasties et Dix Royaumes. Explore des paysages vivants évoluant avec le temps et tes choix moraux — entre chaos rebelle ou voie héroïque —, avec parkour fluide sur toits, windstride instantané, plus de vingt régions remplies de milliers de points d’intérêt, cités animées, temples cachés et activités authentiques comme jouer de la flûte. Télécharger le jeu gratuit Where Winds Meet

Les meilleurs jeux payants de 2025 sur iPhone / iPad :

Tiny Dangerous Dungeons Remake (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.3, VO, 91 Mo, iOS 15, Jussi Simpanen) Tiny Dangerous Dungeons revient dans un mini metroidvania remasterisé où Timmy, petit chasseur de trésors, explore un labyrinthe souterrain doublé en taille, rempli de nouveaux puzzles, objets, secrets et cinq boss redoutables. Découvrez des graphismes colorés modernisés, une physique améliorée et une bande-son inédite tout en parcourant des zones agrandies.

e Metroidvania court et abordable brille par son level design réussi, ses niveaux stimulants mais amusants, ses combats de boss étonnamment bien conçus et son style plateforme rétro en donjons avec exploration et affrontements fun. Les commandes précises pour mouvements audacieux, les détails soignés et sa durée idéale pour un week-end en font un jeu fantastique qui vaut largement son prix et mérite une recommandation chaleureuse ! Télécharger Tiny Dangerous Dungeons Remake à 3,99 €

RollerCoaster Tycoon® Classic (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2.435, VF, 374 Mo, iOS 13, Atari) Toujours en avril 2025, RollerCoaster Tycoon® Classic fait un retour fracadssant avec une mise à jour qui reprend tout à zéro. Le nouveau titre fusionne les meilleurs éléments des emblématiques RCT1 et RCT2 pour une simulation originale de montagnes russes sur mobile, où vous construisez des attractions extraordinaires pièce par pièce ou via modèles prédéfinis, gérez parcs avec attractions variées, nourriture, transports, paysages et chemins tout en optimisant marketing, finances et personnel. Profitez d'une profondeur de gameplay authentique avec style graphique unique de Chris Sawyer, et débloquez du contenu additionnel via trois packs d'extension en achat intégré uniquement (Mondes délirants, Tornade du temps, Boîte à outils). Télécharger RollerCoaster Tycoon® Classic à 6,99 €

9th Dawn Remake (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.190, VO, 1,1 Go, iOS 12.0, Valorware LTD) En mai 2025, le Remake de 9th Dawn est un RPG à monde ouvert massif remake passionné du titre 2012, explorable solo ou en co-op en ligne dans Montelorne contre le mal du Château de Maltyr, avec plus de 45 donjons, hordes de monstres, butin absurde, création de builds (sorts, compétences, équipement), familiers éclos d'œufs et quêtes secondaires. Profitez de mini-jeux addictifs comme deck-building cartes, pêche épique aux vers guerriers et artisanat complet ; avis récents 5/5 louent l'UI optimisée et les performances fluides malgré critiques sur hotbar tactile microscopique, taming RNG et mini-jeux inférieurs à la partie 3, plus mise à jour fixant les barres de santé en vue alternée. Télécharger 9th Dawn Remake à 9,99 €

Kingdom Rush 5: Alliance (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.00.126, VF, 794 Mo, iOS 13.0, Ironhide S.A.) Toujours à l'été 2025, "Kingdom Rush 5 : Alliance" perpétue la tradition de la série de jeux de tower defense stratégiques, en introduisant de nouvelles alliances et unités pour diversifier les tactiques. Le jeu propose des niveaux stimulants, des graphismes impressionnants et des scénarios captivants qui maintiennent l'intérêt des joueurs. Tout en conservant les mécanismes de base appréciés des fans, l'ajout d'alliances apporte une nouvelle couche de stratégie et d'excitation. Non seulement vous pouvez jouer avec un dragon, mais vous pouvez enfin contrôler deux héros en même temps. Ce peut être deux dragons ou autre parmi les grands noms comme les Paladins, les Archers, les Mages, les Nécromanciens, etc. Télécharger Kingdom Rush 5: Alliance à 7,99 €

Hitman: Absolution (Jeu, Action, iPhone, v1.2.3, VF, 1,9 Go, iOS 18.0, Feral Interactive Ltd) En octobre, Hitman: Absolution marque le retour de l'agent 47 sur iOS, avec un véritable titre console. Le célèbre agent, traqué par son ancienne agence dans 20 missions complexes récompensant furtivité, improvisation et action explosive, avec mode Instinct pour traquer cibles et ennemis, tir réflexe pour éliminer en rafale, et défis en mode Puriste. Parfaitement adapté au mobile avec commandes tactiles précises, support manette/clavier/souris, et personnalisation totale, le jeu exige iOS 18+ et 12 Go d'espace (idéalement 24 Go) sur iPhone compatible pour une expérience AAA en déplacement. Télécharger Hitman: Absolution à 11,99 €

Red Dead Redemption (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.50, VF, 2,8 Go, iOS 18.0, Rockstar Games) En décembre 2025, Red Dead Redemption, opus plébiscité et précurseur de RDR2, débarque pour la première fois sur mobile avec ses expériences solo complètes de l’Édition Jeu de l’année, où le hors-la-loi repenti John Marston traque son ancien gang pour protéger sa famille des agents fédéraux à travers l’Ouest américain et le Mexique. Inclut également « Undead Nightmare », l’histoire d’horreur iconique transformant le monde en apocalypse zombie pour une lutte acharnée pour la survie, sans contenu multijoueur. Beau, fluide et parfaitement complet, c'est le jeu de l'année pour nous ! Télécharger Red Dead Redemption à 39,99 €