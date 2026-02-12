Sorties jeux : Tomb Raider, Might & Magic Fates TCG, Heart of the Forest et Goblin Sushi

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Tomb Raider™, Might & Magic Fates TCG, Heart of the Forest et Goblin Sushi.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Heart of the Forest (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, VO, 2.5 Go, iOS 15.0, Wales Interactive Ltd.)

Heart of the Forest est un nouveau FVM très intéressant !



Lors d’une randonnée funeste dans la Forêt-Noire, un groupe hétéroclite d’étudiants succombe à l’emprise d’un esprit vengeur et lutte pour survivre à ses peurs et traumatismes. Horreur psychologique interactive du studio Trapped Predator, où vos choix déterminent la survie des protagonistes face à leurs secrets du passé. Télécharger le jeu gratuit Heart of the Forest

Iron Roads (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v0.7.4, VO, 73 Mo, iOS 15.0, Cowleyfornia Studios) Iron Roads est un jeu de gestion ferroviaire en 2D vue de dessus où l’on pose des rails, achète des trains et optimise les itinéraires pour un réseau efficace transportant passagers et fret entre villes et usines.

Inspiré des jeux de plateau avec jetons de ressources, contraintes spatiales et systèmes innovants de voies, il privilégie l’optimisation cérébrale et évite les files d’attente ou passagers mécontents, parfaitement adapté aux mobiles. Télécharger le jeu gratuit Iron Roads

Pocket Golf Tournament (Jeu, Sports, iPhone, v1.0.6, VO, 52 Mo, iOS 15.1, SPECTADO) Pocket Golf est un jeu de golf de table inspiré des règles et stratégies réelles, où l’on choisit club, direction et lance les dés pour des coups influencés par le terrain dynamique, les aléas et la physique authentique.

Avec parcours variés, scoring classique (birdie, par, bogey), classements, succès et compétitions amicales, il offre une expérience relaxante et compétitive en sessions courtes. Télécharger le jeu gratuit Pocket Golf Tournament

Divine Edge (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.258, VO, 690 Mo, iOS 15.0, Second Quest Corp.) A Bond Beyond Destiny vous met dans la peau d'une jeune fille intrépide qui pénètre dans une grotte sombre de la forêt profonde, liant son destin à celui d’un Seigneur Démon pour une aventure unique avec des héros alliés.



Idle RPG next-gen en Unreal Engine 5 aux visuels époustouflants, avec combats immersifs, alternance stratégique entre Maiden et Demon Lord, personnalisation via jobs et compétences, et contenu infini. Un titre à surveiller, si le modèle économique n'est pas trop déséquilibré. Télécharger le jeu gratuit Divine Edge

Dark Mage Defense: 66,666 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.4, VF, 844 Mo, iOS 15.0, Arumgames) Adaptation RPG de défense roguelike du webtoon à succès "66,666 Years: Advent of the Dark Mage", où le Mage Noir éveillé après 66 666 ans combine héros et magies puissantes pour repousser des vagues infinies d’ennemis.

Action stratégique addictive aux sorts spectaculaires, combinaisons infinies, progression non-stop via récompenses quotidiennes et événements, sans grinding excessif. Télécharger le jeu gratuit Dark Mage Defense: 66,666

Nature (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone, v1.0.14, VF, 611 Mo, iOS 15.2, North Star Digital Games) Nature est un jeu de société en ligne modulaire inspiré de la série Evolution, où l’on fait évoluer des créatures via des traits synergiques (Rapidité, Nidification, Charognards) pour survivre dans un écosystème impitoyable.

Plus rapide, équilibré et personnalisable avec des modules combinables comme Vol ou Jurassique, il séduit par sa simplicité d’accès et sa profondeur stratégique. Télécharger le jeu gratuit Nature

Might & Magic Fates TCG (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone, v1.21.523, VF, 972 Mo, iOS 13.0, Ubisoft) Jeu de cartes stratégique ancré dans l’univers légendaire de Might & Magic, où l’on constitue un deck, invoque créatures mythiques et sorts, et dirige héros iconiques dans la Mer des Destins fracturée. Collection de centaines de cartes, maîtrise de factions emblématiques (Havre, Nécropole, Inferno, Académie), duels tactiques flexibles en solo ou PvP, avec progression RPG et événements saisonniers. Télécharger le jeu gratuit Might & Magic Fates TCG

King's Gambit: Chess Survival (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.2, VO, 223 Mo, iOS 15.0, Animoca Brands) King's Gambit: Chess Survival mêle survie et stratégie où des ennemis en pièces d’échecs (tours en ligne droite, cavaliers en L, fous en diagonale, pions bloquants) envahissent l’échiquier, capturés case par case en chaînes combos jusqu’au Royal Frenzy invincible à 7 captures.

Sans pubs ni pay-to-win, power-ups (téléport, aimant, boucliers), scoring multiplié, classements mondiaux et modes classé, pratique, missions et PvP imminent pour une expérience purement skill-based. Télécharger le jeu gratuit King's Gambit: Chess Survival

Nouveaux jeux payants iOS :

Tomb Raider™ (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.3.3, VF, 3.4 Go, iOS 18.0, Feral Interactive Ltd) Lara Croft, âgée de 21 ans, survit au naufrage sur l’île mystérieuse de Yamatai et doit surmonter ses limites pour devenir une légende.

L’aventure complète AAA, entièrement réécrite en 2013 à partir du jeu de PS1 des années 90, propose exploration, énigmes, combats intenses, crafting, 12 DLC inclus et une optimisation parfaite pour écrans tactiles, manettes et visée gyroscopique (iOS 18 requis).



LE JEU du jour ! Télécharger Tomb Raider™ à 14,99 €

Dear me, I was... (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0.1, VF, 1.7 Go, iOS 15.0, ARC SYSTEM WORKS) Ce bref récit interactif retrace la vie modeste d’une femme, traversée de joies, peines et moments de croissance via ses relations humaines, illustrée de magnifiques touches aquarelles.

Aventure courte et accessible aux visuels rotoscopie éclatants, thème musical mémorable et sons apaisants (iOS 15 requis). Télécharger Dear me, I was... à 7,99 €