Sorties jeux : Myst Mobile, Tomb Raider Reloaded, Ten Dates et Isekai Rondo

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Myst Mobile, Tomb Raider Reloaded, Ten Dates et Isekai Rondo.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Myst Mobile (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9.2, 3,7 Go, iOS 14.0, Cyan Worlds) Bienvenue dans l'univers de Myst revisitée 30 ans après sa sortie initiale : une île à la beauté saisissante, sinistrement teintée de mystère et nimbée d'intrigues. Disponible dès aujourd'hui, téléchargez le jeu et lancez-vous dans l'aventure. Si vous aimez la première partie de ce d'aventure photoréaliste, alors vous pourrez payer pour débloquer le reste. C'est l'un des plus beaux jeux de l'App Store, et un titre culte paru pour la première fois en 1993. Télécharger le jeu gratuit Myst Mobile





Legend of Puzzleverse (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 542 Mo, iOS 11.0, Babil Games) Legend of Puzzleverse offre une expérience de jeu unique en Match 3 qui combine les caractéristiques principales de la stratégie 4x et du Match 3 dans un jeu où tous les héros de vos contes préférés se rassemblent pour combattre des monstres maléfiques dans des batailles légendaires pour sauver le multivers !



Rencontrez des héros historiques de différentes époques et de différents mythes dans ce nouveau jeu de guerre de marche 4x et construisez le royaume le plus fort de la carte. Télécharger le jeu gratuit Legend of Puzzleverse





Kontra (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.03, 421 Mo, iOS 13.0, Oleg Sapovsky) Un nouveau FPS qui comprend le mode zombie multijoueur, le mode surf, la course à mort, le match à mort et la course aux armements. Le mode zombie comprend différents mécanismes de jeu : des classes de zombies et divers articles de la boutique. Le mode Deathrun comprend des types de couteau et des types de jour. Télécharger le jeu gratuit Kontra





White Out Survival (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.3, 443 Mo, iOS 10.0, Century Games Pte. Ltd.) White Out Survival est le tout premier jeu de stratégie de survie axé sur le thème de l’apocalypse glaciaire.



Le chute catastrophique des températures mondiales a ravagé la société humaine. Ceux qui ont réussi à sortir de leurs maisons en ruines sont maintenant confrontés à de nouveaux défis : blizzards, bêtes féroces, et des bandits opportunistes qui veulent profiter du désespoir.



En tant que chef de la dernière ville dans ce désert de glace, tu es l’ultime espoir d’existence de l’humanité. Peux-tu guider les survivants à s’adapter à ce milieu hostile et rétablir la civilisation ? Le moment est venu de te montrer à la hauteur de la situation ! Télécharger le jeu gratuit White Out Survival





Tomb Raider Reloaded (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.0, 234 Mo, iOS 15.0, SQUARE ENIX) Tomb Raider est de retour sur mobile, avec une version revisitée et parfaitement adaptée aux mobiles. Inspiré des jeux Tomb Raider originaux, il s'agit de sortir de situations épineuses dans des tonnes de niveaux. À chaque fois, il faudra sortir vivante de la pièce, en usant de vos pistolets, de votre agilité mais aussi de votre cerveau car les obstacles, les ennemis et l'environnement nécessitent de la préparation pour être appréhendés correctement. En somme, un jeu d'action stratégique très bien pensé et joliment réalisé ! Télécharger le jeu gratuit Tomb Raider Reloaded





Ten Dates (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 2,1 Go, iOS 12.0, Wales Interactive Ltd.) Un nouveau FVM ! Ten Dates est la suite de la comédie romantique interactive Five Dates. Misha, une jeune londonienne à la recherche d'une relation personnelle insaisissable, convainc son meilleur ami Ryan de l'accompagner à un événement de speed dating. Avec chacun cinq partenaires potentiels, Misha et Ryan doivent faire preuve de courage et de charme pour sortir avec des personnalités très différentes.



Tout au long du jeu, vos choix et interactions renforceront ou affaibliront votre relation avec votre partenaire. Au milieu d'une chaîne multidirectionnelle de sujets de conversation et de questions approfondies, Misha et Ryan sont confrontés à des jeux pour briser la glace, des scénarios embarrassants et des vérités inattendues. L'un ou l'autre trouvera-t-il l'amour ? Télécharger le jeu gratuit Ten Dates





Finding Hannah (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.30, 112 Mo, iOS 10.0, Fein Games GmbH) Hannah a tout : un emploi bien rémunéré, une machine à café sophistiquée et une vie confortable. Alors pourquoi n'est-elle pas heureuse ?



Explorez des scènes magnifiques et trouvez des objets cachés pour en savoir plus sur les personnages et leur parcours de découverte de soi, mais en anglais.



L'histoire d'une famille : découvrez un drame léger mettant en scène trois générations de femmes - leurs amours, leurs luttes et leurs joies. Télécharger le jeu gratuit Finding Hannah





Beamed 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 139 Mo, iOS 13.0, Patrick Keith-Hynes) Beamed 2 est un jeu de puzzle basé sur une grille et sur des principes simples d'optique. Chaque puzzle comprend jusqu'à trois faisceaux laser de couleur rouge, verte et bleue. Faites glisser et déposez des miroirs, des séparateurs de faisceaux et des prismes sur la grille pour mélanger, diviser et réfléchir les faisceaux sur des bijoux de sept couleurs afin de les faire scintiller.



Lorsque chaque bijou est étincelant, le puzzle est résolu ! Télécharger le jeu gratuit Beamed 2





Nouveaux jeux payants iOS :

Ninetails (Jeu, Jeux de société, iPhone, v1.0.1, 129 Mo, iOS 11.0, Takahiro Ueda) Un jeu de plateau où il faut couper la queue des renards et faire 10 fois le tour du terrain.



Neuf renards sont invoqués en un tour.

S'il y a déjà un renard, il sera augmenté de niveau.



Les renards de même niveau peuvent être vaincus en toute sécurité.

Les renards de haut niveau vous contre-attaqueront. Télécharger Ninetails à 1,19 €





Samurai Show III ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 176 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) SAMURAI SHODOWN III est un jeu de combat publié par SNK en 1995.

Il s'agit de la suite de SAMURAI SHODOWN II. Vous pouvez maintenant remplir votre jauge de rage,

ainsi que de bloquer les attaques en l'air. Les personnages des joueurs ont maintenant le choix entre deux styles : SLASH et BUST.

Les modes de combat ont été considérablement élargis. Télécharger Samurai Show III ACA NeoGeo à 4,99 €





Isekai Rondo (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.5, 658 Mo, iOS 9.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Un RPG japonais de grande qualité !



Dans Isekai Rondo, vous incarnez Sho, un jeune homme qui passe ses journées dans une entreprise d'exploitation dans le Japon moderne, et qui se réincarne dans un univers parallèle en tant que Shaw, suite à un accident !



Alors que le travail qui lui est donné dans sa nouvelle vie est "Chômeur" et que les difficultés continuent avec une fête de la malchance, un jour il acquiert le travail ultime de Sage, devenant soudainement le plus fort avec des compétences passives ultra rares ! Visant la vie douce tant attendue, il se retrouve dans une bataille pour vaincre l'Overlord après avoir rencontré l'héroïne Viola. Avec des compétences passives exceptionnelles qui permettent par exemple de changer le futur en revenant avant le Game Over, de se débarrasser des ennemis dans les batailles au tour par tour en invoquant des esprits ou en gérant des plantes de mana, ou même d'utiliser les compétences des monstres ! Télécharger Isekai Rondo à 5,99 €