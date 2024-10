Sorties jeux : Afterimage Mobile, Lona: Realm Of Colors, Lost Potato et Teeny Tiny Trains

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Afterimage Mobile, Lona: Realm Of Colors, Lost Potato et Teeny Tiny Trains.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Lona: Realm Of Colors (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 251 Mo, iOS 12.0, Yongling Ou)

"Lona : Realm of Colors" est une aventure en point & click qui met l'accent sur l'art et la narration plutôt que sur les puzzles et les dialogues. Chaque niveau est une abstraction de l'histoire de Lona et c'est à vous de ramener la paix et l'équilibre dans sa peinture et de découvrir ce qui lui est arrivé. Que c'est beau !

Chaque niveau a deux côtés : un côté chaotique représenté par Mme Schmidt le chat et un côté sombre représenté par M. Ruppel le corbeau. L'originalité du titre est que vous pouvez passer d'un monde à l'autre à volonté et tenter d'équilibrer ces interprétations extrêmes d'une même situation. Vous pouvez utiliser des objets de chaque côté dans l'autre, et tout ce que vous faites peut affecter les deux mondes. Il y aura 14 scènes uniques tirées de la mémoire et des peintures de Lona, chacune ayant deux côtés.

