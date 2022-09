Sorties jeux : Wild Arena Survivors, Project Winter Mobile, Lost Light, Dragon Trail: Hunter World

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Wild Arena Survivors, Project Winter Mobile, Lost Light, Dragon Trail: Hunter World.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Wild Arena Survivors (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v4.0.7, 687 Mo, iOS 13.6, Ubisoft) Rejoignez le plus fou des Battle Royale ! Choisissez votre Survivant et participez à des batailles intenses avec 40 joueurs. Cherchez de quoi vous équiper, défendez-vous contre les animaux sauvages de cette île exotique et terrassez les autres joueurs pour l'emporter !



Bienvenue au Wild Call Festival. Un milliardaire psychopathe organise une fête culturelle sur son île privée, avec la promesse d'une expérience qui changera à jamais votre vie. Beaucoup d'accros à l'adrénaline du monde entier ont répondu présent... mais l'événement est extrême, même pour eux ! Piégés sur cette île isolée, ils sont contraints de participer dans ce Battle Royale déjanté ! Qui sera l'unique Survivant ? Ubisoft propose une belle alternative à Fortnite, PUBG et autre Apex Legends. Télécharger le jeu gratuit Wild Arena Survivors





Ys Online:The Ark of Napishtim (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 1,9 Go, iOS 10.0, ZlongGames) Ys Online : The Ark of Napishtim est une licence et une adaptation de la sixième génération de la légendaire franchise japonaise, la série Ys. Le jeu, supervisé par Falcom, hérite de l'âme des aventures populaires des JRPG. Tout en revitalisant l'intrigue originale, une équipe de vétérans de premier plan a été ajoutée pour doubler l'histoire entière, créant ainsi une expérience plus riche et plus raffinée. Dans le jeu, les aventuriers accompagneront Adol dans le "Grand Vortex de Canaan" pour rencontrer les mystérieuses sœurs Rehdan et explorer ensemble les "Ruines de la civilisation de l'Ailée". Une histoire réconfortante et une aventure fantastique sont sur le point de commencer.



Un jeu de rôle magnifique avec des boss, une progression intéressante et des moments de détentes après les combats. Télécharger le jeu gratuit Ys Online:The Ark of Napishtim





The Walking Dead: All-Stars (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.4, 481 Mo, iOS 11.0, Com2uS Holdings Corporation) Appel à tous les survivants !

Voici The Walking Dead : All-Stars, le dernier RPG basé sur la franchise Walking Dead !



Explorez le célèbre monde post-apocalyptique et horrifique de Walking Dead. Prenez garde aux marcheurs et aux autres groupes de survivants dans ce jeu de collection de cartes avec les personnages de la saga. Télécharger le jeu gratuit The Walking Dead: All-Stars





Text Express: Word Adventure (Jeu, Aventure / Mots, iPhone / iPad, v21.0.3, 533 Mo, iOS 11.0, GameHouse) Jouez à Text Express : Word Adventure - un jeu d'un nouveau genre qui combine des mots cachés, des histoires interactives et des aventures épiques ! Rejoignez Tilly, une jeune femme courageuse et intelligente, alors qu'elle voyage dans son vieux train vers des destinations majestueuses, rencontre de nouveaux amis et découvre sa véritable destinée. Découvrez l'impact des mots que vous trouvez sur l'histoire !



Anglais uniquement. Télécharger le jeu gratuit Text Express: Word Adventure





Project Winter Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, vv1.5.0, 668 Mo, iOS 10.0, Boltrend Games) Le jeu de tromperie sociale le plus populaire sur PC arrive enfin sur mobile !



C'est un jeu sur la collaboration et la trahison, la survie ou la mort.

Vous allez tenter de survivre à un blizzard mortel avec 7 de vos coéquipiers,

Chercher des provisions, appeler à l'aide, et vous échapper de cet enfer blanc.



Regardez le trailer vidéo :

Un jeu assez incroyable qui débarque enfin sur iPhone, à tester d'urgence ! Télécharger le jeu gratuit Project Winter Mobile





Oakmar (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 232 Mo, iOS 12.0, Jadon Duran) Un jeu de puzzle et d'aventure mignon. Terminez des niveaux uniques et colorés et résolvez des énigmes !

Voyagez à travers un pays coloré dans ce jeu de puzzle et d'aventure ! Chaque niveau

contient une variété de puzzles et de défis de plate-forme pour le joueur.



Les deux premiers niveaux sont disponibles gratuitement. Si vous avez apprécié, veuillez débloquer le jeu complet pour un accès total. Télécharger le jeu gratuit Oakmar





Heads Up! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.2, 190 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Qui n'a pas joué aux charades et aux devinettes ? C'est encore mieux maintenant avec des thématiques inspirées de vos titres préférés sur Netflix. Rassemblez quelques amis, et c'est parti ! Un jeu aussi facile que rigolo. D'abord, choisissez une catégorie. Une personne met l'appareil sur son front et essaie de deviner les mots qui s'affichent à l'écran tandis que ses camarades hurlent des indices. Vous avez trouvé ? Bravo ! Penchez la tête pour continuer à jouer ! Langue au chat ? Pas de souci, il suffit de remonter la tête pour passer à un autre mot ! Enregistrez des vidéos de ce délire pour vous amuser ou les partager en ligne. Télécharger le jeu gratuit Heads Up!





Lost Light (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 2,7 Go, iOS 10.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Un FPS tactique signé NetEase qui paraît très prometteur !



Rejoignez la task force "Firefly" et dévoilez le sinistre complot qui se cache derrière la zone d'exclusion. Survivez à ce domaine brutal où l'humanité a cessé de prévaloir et où le danger rôde dans tous les coins !

Le monde de Lost Light obéit à la règle du "haut risque - haut rendement". Vous pouvez soit vous faufiler dans les environs pour trouver des provisions, soit sortir les armes à la main et piller comme un chef de guerre. L'amélioration et le commerce sont également essentiels pour renforcer vos forces et tenir vos ennemis à distance. Armé jusqu'aux dents ou minimaliste dans la prochaine mission ? Chaque décision affectera vos chances de survie dans Lost Light. Et c'est ainsi qu'est la guerre. Télécharger le jeu gratuit Lost Light

Idle University (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 169 Mo, iOS 11.0, Toe Bean Games) Vous venez d'être accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays ! En tant que nouvel étudiant de l'Idle University, vous êtes prêt à vous faire un nom, mais vous ne pourrez pas le faire seul ! Recrutez des étudiants pour vous rejoindre et menez votre groupe d'étude vers l'excellence académique !



Gérez votre groupe d'étude afin d'exploiter au maximum les capacités des étudiants. Guidez votre groupe d'étude à travers la classe, la récréation et les activités extrascolaires. Améliorez et équipez vos élèves pour vous assurer qu'ils sont à la hauteur de leur potentiel académique. Effectuez des tâches quotidiennes pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs académiques. Télécharger le jeu gratuit Idle University





Dragon Trail: Hunter World (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.8.001, 383 Mo, iOS 9.0, 4399TH) Dragon Trail est un jeu MMORPG unique dans lequel vous incarnez un jeune garçon intrépide à la recherche de son père porté disparu. Explorez de vastes étendues sauvages et mystérieuses où règne le danger, et levez le voile sur la sombre prophétie du Livre de Loria.



Le monde de Dragon Trail regorge de formes de vies surprenantes : ours polaires, dragons, perroquets… Chaque chimère a ses propres particularités et son propre tempérament. Explorez chaque recoin de ce monde pour les soumettre à votre volonté et domptez-les pour qu'elles deviennent vos alliées.

Un jeu magnifique, tout en 3D, avec un bestiaire très réussi. Télécharger le jeu gratuit Dragon Trail: Hunter World





Craftbound - MMO Idle RPG (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 35 Mo, iOS 14.0, Polybit Studio Pty Ltd) Craftbound est un jeu MMORPG idle/incrémental avec une interface unique et un charmant pixel art. Il propose de nombreuses compétences, combinées à une économie basée sur les joueurs, et des mécanismes approfondis.



Profitez de tout ce que vous aimez dans vos MMORPG préférés - sans l'investissement en temps. Craftbound est accessible à tous les joueurs, sans contenu payant ou payant. Les publicités vidéo récompensées et les achats in-app sont entièrement à votre discrétion.



Commencez votre aventure oisive, et rejoignez la communauté mondiale en pleine expansion. Télécharger le jeu gratuit Craftbound - MMO Idle RPG





