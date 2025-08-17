Comment accéder facilement aux sites pornos interdits en France

En France, depuis l’été 2025, plusieurs sites pornographiques majeurs sont bloqués par décision des autorités. Pourtant, il suffit de quelques secondes pour contourner cette restriction grâce à un VPN. En changeant virtuellement de pays en deux clics, ces outils permettent de retrouver un accès complet aux plateformes interdites, comme si aucune mesure de blocage n’avait été mise en place.

L’accès aux sites pornographiques bloqués en France : un blocage facilement contournable grâce aux VPN

Durant l’été 2025, l’État français a décidé de s’attaquer de front aux sites pornographiques. L’objectif affiché : empêcher les mineurs d’accéder trop facilement à ces contenus. Pour cela, les autorités ont exigé la mise en place d’un véritable système de vérification d’identité, obligeant chaque visiteur à prouver qu’il est majeur avant de pouvoir accéder aux vidéos.

Les plateformes concernées, comme PornHub, YouPorn ou Redtube, ont rapidement dénoncé cette demande. Selon elles, une telle mesure représente à la fois une atteinte à la liberté d’accès au contenu en ligne et un risque majeur pour la vie privée, puisqu’il faudrait transmettre des données personnelles sensibles à un site pornographique. En refusant de se plier aux exigences françaises, ces trois géants du secteur sont aujourd’hui totalement inaccessibles depuis la France.

Et la liste ne s’arrête pas là. XNXX, XVideos et XHamster sont dans le viseur et pourraient bientôt subir le même sort si eux aussi ne mettent pas en place le dispositif imposé. Mais, malgré cette série de blocages, l’État se heurte à une limite technique majeure : l’existence des VPN.

En 2025, presque tout le monde sait ce qu’est un VPN. Son fonctionnement est simple : en installant une application dédiée sur son téléphone ou son ordinateur, il est possible de se connecter à un serveur situé dans un autre pays. En deux clics, Internet croit alors que l’utilisateur se trouve à l’étranger. Résultat, il suffit de quelques secondes pour retrouver l’accès complet aux sites bloqués en France, comme si aucune restriction n’existait. Tout se passe dans l’application Réglages puis la section VPN après avoir installé une des nombreuses solutions du marché.

Sans oublier que les abonnements à des VPN sont généralement très peu chers, grâce aux nombreuses réductions et promotions comme NordVPN ou CyberGhost VPN. Alors, est-ce que les gens préfèrent s’abonner à un VPN pour 3 ou 4 euros par mois afin d’accéder de nouveau aux sites pornographiques librement, ou prouver leur véritable identité ? Nous avons déjà un début de réponse, puisque certains fournisseurs de VPN ont confirmé une explosion des abonnements dès que cette interdiction a été mise en place en France.