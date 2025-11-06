Pourquoi AirDrop peut perturber votre connexion Wi-Fi

L'ingénieur réseau japonais Christoff Visser vient de lever le voile sur un comportement méconnu d'AirDrop qui peut sérieusement perturber les connexions Wi-Fi des appareils Apple. Sa découverte, présentée lors de la conférence RIPE 91 à Rome, explique pourquoi certains utilisateurs rencontrent des latences étranges, notamment lors du streaming de jeux vidéo.

Un protocole propriétaire aux comportements surprenants

Le coupable se nomme Apple Wireless Direct Link (AWDL), le protocole maison qui alimente AirDrop, AirPlay et toutes les fonctionnalités de Continuité. Pour rester disponible en permanence, AWDL surveille activement trois canaux Wi-Fi spécifiques : le canal 6 en 2,4 GHz et les canaux 44 et 149 en 5 GHz. Le problème survient lorsque votre routeur utilise d'autres canaux.

Dans ce cas, vos iPhone, iPad et Mac basculent périodiquement vers ces "canaux sociaux" pour vérifier si un autre appareil souhaite se connecter via AirDrop. Cette bascule automatique, bien qu'invisible pour la plupart des usages, crée des pics de latence pouvant atteindre 90 millisecondes. Pour Visser, qui testait le streaming de jeux sur son iPad avec Moonlight et Steam Link, c'était rédhibitoire.

Faut-il adapter son réseau aux exigences d'Apple ?

Les tests confirment cette instabilité rythmique lorsque le routeur utilise des canaux différents de ceux privilégiés par Apple. La solution la plus simple consiste à configurer son réseau sur les canaux 6 et 44, ce qui élimine les basculements intempestifs. Mais cette approche soulève une question plus large : doit-on adapter son infrastructure réseau aux choix techniques d'un fabricant ?

Pour le chercheur, c'est problématique car cela encourage de mauvaises pratiques réseau. Les canaux préférés d'Apple sont déjà très encombrés, particulièrement en appartement où des dizaines de réseaux cohabitent. Choisir un canal moins saturé améliore normalement les performances, mais avec AWDL, cette optimisation devient contre-productive.

La plupart des utilisateurs ne remarqueront jamais ces micro-interruptions dans leur usage quotidien. Mais avec l'essor du cloud gaming et des contenus 4K HDR à 120 images par seconde, ces latences pourraient devenir plus gênantes. Visser reste pragmatique : désactiver AWDL signifierait perdre AirDrop et autres fonctions appréciées par 1,5 milliard d'utilisateurs d'iPhone. Sa recommandation ? Vérifier vos canaux Wi-Fi en maintenant la touche Option sur l'icône réseau sous macOS, et envisager un changement uniquement si vous constatez des soucis. Le Wi-Fi 6 GHz reste heureusement épargné par ce comportement.



Source