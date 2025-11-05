iOS 26.2 introduit un jumelage AirDrop de 30 jours

Apple s'apprête à simplifier le partage de fichiers entre utilisateurs avec une nouvelle option pour AirDrop. Selon des lignes de code repérées dans la première bêta d'iOS 26.2, la marque travaille sur un système de jumelage par code PIN qui maintiendrait deux appareils visibles l'un pour l'autre durant 30 jours. Une évolution bienvenue qui vient répondre à une frustration croissante des utilisateurs confrontés à des réglages de confidentialité de plus en plus contraignants.​

Un code PIN pour éviter les manipulations répétées

Actuellement, AirDrop propose trois niveaux de visibilité : réception désactivée, contacts uniquement, ou tout le monde pendant 10 minutes. Ce dernier mode oblige à réactiver manuellement l'option à chaque utilisation, ce qui devient vite fastidieux lors d'échanges réguliers avec des collègues ou des proches. Le nouveau système permettrait de saisir un code PIN court pour associer deux appareils, qui resteraient ensuite détectables mutuellement pendant un mois entier sans intervention supplémentaire. Cette permission pourrait être gérée directement depuis les réglages du système.​

Cette nouveauté illustre l'équilibre délicat qu'Apple cherche à maintenir entre facilité d'usage et sécurité. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino a multiplié les ajustements pour limiter les envois non sollicités via AirDrop, notamment après des incidents d'utilisation malveillante. L'ajout d'une quatrième option de visibilité, ou une refonte plus large des permissions, permettrait de conserver ce niveau de protection tout en fluidifiant l'expérience au quotidien. On aimerait cependant qu'une autre solution qu'un code PIN, qui ajoute une étape supplémentaire, soit choisie. Aussi, 30 jours semble insuffisant pour dans un cadre d'entreprise et il serait intéressant de pouvoir personnaliser la durée du partage, même si ce n'est pas dans l'ADN d'Apple. Cette fonctionnalité n'est pas encore active dans la bêta actuelle et pourrait évoluer avant sa sortie officielle.



