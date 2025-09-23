iOS 26.1 introduit le swipe pour changer de morceau sur Apple Music

Avec iOS 26, Apple Music ne cesse d’innover. Après l’arrivée d’AutoMix et du design Liquid Glass, la prochaine mise à jour introduira un geste pratique de balayage permettant de passer rapidement d’un morceau à l’autre, simplifiant ainsi l’expérience d’écoute au quotidien. Un geste qui sera disponible à la sortie officielle d'iOS 26.1 dans quelques semaines.

Apple Music gagne une belle nouveauté sur iOS 26.1

Avec iOS 26.1, Apple Music continue d’évoluer après avoir introduit des fonctionnalités sympathiques comme AutoMix et le nouveau design Liquid Glass dans iOS 26. Ces nouveautés ont marqué un tournant pour l’application, mais la prochaine mise à jour réserve une innovation pratique pour le quotidien des utilisateurs.

La nouvelle bêta iOS 26.1 introduit un geste de balayage (swipe) sur le player (en bas de l'écran) permettant de passer rapidement au morceau suivant ou précédent. Ce geste fonctionne aussi bien lorsque le player est réduit dans la barre d’onglets qu’en mode plein écran. Il s’accompagne d’un retour haptique subtil et d’effets visuels fluides, rendant l’expérience tactile très agréable.

Concrètement, en glissant son doigt dessus vers la gauche, on passe à la musique suivante. Dans le sens inverse, en glissant son doigt vers la droite, on revient au morceau précédent. Ce geste représente une alternative aux commandes traditionnelles : plus besoin d’ouvrir l’écran “En cours de lecture” pour changer de chanson. Il est idéal pour l’utilisation d’une seule main et pour naviguer facilement dans une playlist ou un album, surtout en mobilité.

Les utilisateurs qui testent la bêta peuvent déjà en profiter et découvrir cette nouvelle façon de contrôler leur musique. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple Music est encore un peu plus complet, même s'il manque encore de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité de lancer deux styles musicaux simultanément depuis sa bibliothèque par exemple.



Et vous, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur Apple Music que vous aimeriez avoir ?