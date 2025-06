iOS 26 introduit un historique dans l’app Mots de passe d'Apple

Grâce à macOS Tahoe, les utilisateurs peuvent désormais retrouver facilement les anciennes versions de leurs mots de passe, avec des informations claires et sécurisées. Une avancée discrète mais précieuse pour tous.

Mots de passe d'Apple se dote enfin d'un historique

Avec iOS 26, Apple améliore son gestionnaire de mots de passe intégré en ajoutant une fonction très attendue : l’historique des mots de passe. Cette nouveauté permet de consulter les anciennes versions d’un mot de passe enregistré, avec la date à laquelle chaque changement a été effectué.

Jusqu’à présent, si un utilisateur modifiait son mot de passe sur un site web sans l’enregistrer immédiatement dans l’app Mots de passe, il risquait de l’oublier rapidement. Grâce à cette mise à jour, il devient possible de retrouver et d'afficher les mots de passe précédemment utilisés, de façon simple et sécurisée.

Lorsqu’un mot de passe a été modifié au moins une fois, une nouvelle option « Afficher l’historique » apparaît dans la fiche correspondante. Elle permet d’afficher une liste chronologique des différentes versions du mot de passe, avec des étiquettes telles que « mot de passe enregistré » ou « mot de passe modifié », et la date précise du changement. Il suffit ensuite de cliquer sur une entrée pour révéler l’ancien mot de passe.

Cette fonction est conçue pour rester discrète. Si un mot de passe n’a jamais été modifié, l’historique n’apparaît pas. Toutes les données, y compris les versions antérieures, sont protégées de manière sécurisée, comme le mot de passe actif. Apple permet également à l’utilisateur de supprimer l’historique à tout moment, s’il le souhaite.

Cette nouvelle fonction n’est pas réservée à l’iPhone. Elle est aussi disponible sur iPadOS 26 et macOS 26 Tahoe. Que vous utilisiez un iPad, un Mac ou un iPhone, l’historique des mots de passe reste parfaitement synchronisé via iCloud, offrant ainsi une continuité transparente et sécurisée entre tous vos appareils Apple.