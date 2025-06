Apple Maps ajoute 3 nouveautés avec iOS 26, dont une communautaire à la Waze

La mise à jour iOS 26 d’Apple, prévue pour cet automne, introduit un redesign élégant Liquid Glass à l’échelle du système, offrant à Apple Maps une interface rafraîchie avec des boutons et éléments d’interface utilisateur mis à jour. Au-delà de l’esthétique, iOS 26 apporte des améliorations significatives à celui qu'on appelle "Plans" en France, incluant deux fonctionnalités phares : les itinéraires préférés et les lieux visités. Ces ajouts rendent l’application plus intelligente et intuitive, sans oublier une troisième qui la rapprochant de concurrents comme Waze.

Itinéraires préférés et lieux visités

Apple Maps apprend désormais vos routines quotidiennes, comme vos trajets domicile-travail, et identifie vos itinéraires préférés. En analysant vos habitudes, l’application peut vous avertir de manière proactive des éventuels retards, garantissant des déplacements plus fluides. Un nouveau widget « Suggestions » sur l’écran d’accueil de l’iPhone offre un aperçu rapide des conditions de trajet, vous tenant informé d’un coup d’œil.



De plus, la fonctionnalité « Lieux visités » enregistre automatiquement les endroits comme les restaurants ou les magasins que vous avez visités, les stockant dans un nouveau menu « Visites » dans la bibliothèque de l’application pour une référence future facile. Aucune saisie manuelle n’est requise, simplifiant l’expérience.

Rapports d’incidents inspirés de Waze

iOS 26 rapproche Apple Maps de Waze en élargissant ses capacités de signalement d’incidents participatif. Introduite à l’origine dans iOS 14.5, Maps permettait aux utilisateurs de signaler des accidents, des contrôles de vitesse et des dangers génériques.



La mise à jour prend désormais en charge six types de dangers routiers, ajoutant les travaux routiers, les fermetures de routes et le trafic à la liste, tout en conservant une option de danger générique pour plus de simplicité. Cela fait écho à l'une des grandes forces de Waze dans les données de trafic en temps réel, alimentées par les utilisateurs, qui reposent sur une communauté solide pour signaler les problèmes routiers.



Bien que Waze reste le leader dans les signalements participatifs, les mises à jour d’iOS 26 montrent la détermination d’Apple à rivaliser sur ce point, comme d'autres avec par exemple AutoMix sur Apple Music pour embêter Spotify ou encore les actions dans Spotlight pour faire oublier Raycast.

Date de lancement d'iOS 26

Disponible en bêta pour les développeurs dès maintenant, iOS 26 sera déployé sur les iPhone 11 et modèles plus récents cet automne, laissant les appareils plus anciens sans ces nouvelles fonctionnalités.

Télécharger l'app gratuite Plans