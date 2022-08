Confidentialité : les petites entreprises souffrent depuis l'anti-tracking d'iOS 14.5

Depuis iOS 14.5, Apple propose aux utilisateurs sur iOS et iPad de refuser ou accepter d'être suivi par une application pour obtenir des publicités ciblées pendant votre navigation dans celle-ci. Sans surprise, depuis qu'Apple a donné le contrôle à ses clients, les grandes comme les petites entreprises voient leurs revenus issus de la publicité s'effondrer. Si ce n'est pas inquiétant pour un groupe de la taille de Facebook, cela devient délicat quand il s'agit d'une petite entreprise qui dépend énormément de la publicité...

De nombreuses entreprises en difficultés à cause des exigences de confidentialité sur iOS et iPadOS

Selon un récent rapport du Financial Times, "de nombreuses petites entreprises qui dépendent de la publicité en ligne pour attirer de nouveaux clients n'ont initialement pas remarqué tout l'impact de la restriction d'Apple avant ces derniers mois."

Les données analysées de 1 300 petites entreprises réalisées par Varos, une plateforme de partage de données, montrent que le coût d'acquisition de nouveaux clients par le biais de la publicité en ligne est "significativement plus élevé" cette année que l'année dernière, tandis que les revenus ont également diminué chaque mois au cours du deuxième trimestre 2022, conduisant à une baisse de 13% en juin.



Par exemple, Nadia Martinez, fondatrice de Kallie, une entreprise de chaussures artisanales en Californie qu'elle a lancée depuis sa buanderie en 2014, a déclaré :

Personnellement, je n'ai pas ressenti l'impact des changements d'Apple en 2021 autant que nous le faisons en 2022. Cette année est juste brutale", a déclaré . "Les publicités sont devenues plus chères, nous avons moins accès aux données, et elles ne sont plus aussi efficaces qu'avant.

La publication indique qu'en revanche, les activités publicitaires de Google Search et d'Amazon, qui ne s'appuient pas sur le suivi par des tiers, ont explosé au deuxième trimestre. Même la propre activité publicitaire d'Apple, appelée Search Ads, a également grapillé des parts de marché.



Apple a déclaré au Financial Times que "les données d'un utilisateur lui appartiennent et qu'il devrait pouvoir décider s'il veut partager ses données et avec qui."



Vous êtes plutôt pour les petits commerçants ou contents de la politique d'Apple ?