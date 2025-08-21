South Park se paye Tim Cook et son cadeau en or

La nouvelle (!) saison de South Park ne sacrifie pas son style satirique, bien au contraire, en ciblant cette fois la présidence de Trump avec un humour toujours aussi décapant, égratignant au passage un certain Tim Cook, le patron d'Apple.

South Park ne fait pas de cadeau à Tim Cook

Dans le troisième épisode, intitulé Sickofancy, l'intrigue principale montre une parade de visiteurs offrant des cadeaux somptueux pour obtenir les faveurs présidentielles. Parmi eux, le successeur de Steve Jobs, Tim Cook, présente une réplique presque identique de la plaque en or 24 carats et verre qu’il a offerte à Trump dans la vraie vie lors de l’annonce récente du programme de fabrication américaine au Bureau Ovale. La moquerie atteint son apogée lorsque Trump, allongé dans un lit avec Satan, ridiculise le cadeau de Cook, le qualifiant d’offrande d’un « PDG idiot de la tech » et suggérant un endroit absurde pour le ranger.

Dans le même épisode, d'autres donateurs sont visibles dont le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, avec un Meta Quest doré, des représentants de Floride avec une navette spatiale plaquée argent, et le Qatar avec un modèle d’avion Qatar Airways en or. Quelle imagination !

Apple CEO Tim Cook has entered the chat, South Park never disappoints.



Drop a 💙 for @SouthPark! Thanks Trey and Matt!! 💙 pic.twitter.com/BsSZ0PZudH — DonkConnects ♻️™ (@donkoclock) August 21, 2025



Depuis près de trois décennies, South Park a fait de son ADN la satire politique de manière souvent très directe, avec à chaque saison une sorte de renouveau. Le segment sur Tim Cook met en lumière l’habileté de l’émission à mêler événements réels et humour absurde. Les fans peuvent regarder le clip en ligne pour découvrir cette satire incisive.



PS : South Park est, ironiquement, disponible sur Apple TV, dont l'épisode 3 en question.