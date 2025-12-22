Apple mise massivement sur Samsung pour se fournir en RAM

Face à l’envolée spectaculaire des prix de la mémoire, Apple renforce considérablement son partenariat avec Samsung pour l’approvisionnement en RAM de ses iPhone, délaissant progressivement ses autres fournisseurs.

Apple mise massivement sur Samsung pour contrer la pénurie de RAM

L’industrie technologique traverse une période de tension inédite sur le marché de la mémoire. Selon des sources coréennes, Apple s’apprête à confier entre 60 et 70 % de ses commandes de mémoire LPDDR à Samsung pour l’iPhone 17, marquant un changement stratégique majeur par rapport aux générations précédentes où les parts étaient réparties plus équitablement avec SK Hynix.

Cette réorientation s’explique par une conjoncture particulière : les fabricants SK Hynix et Micron ont massivement réorienté leurs capacités de production vers la mémoire HBM (High-Bandwidth Memory), destinée aux accélérateurs d’intelligence artificielle et aux centres de données. Cette ruée vers l’or de l’IA a considérablement réduit leur disponibilité pour produire la mémoire mobile LPDDR qu’Apple utilise dans ses appareils.

Samsung apparaît donc comme le seul acteur capable de répondre aux volumes colossaux et prévisibles qu’exige Apple. La firme sud-coréenne a maintenu d’importantes capacités de production de mémoire DRAM standard et mobile, lui permettant de se positionner comme partenaire privilégié. Cette exclusivité s’avère d’autant plus critique que les nouvelles puces A19 et A19 Pro d’Apple présentent une sensibilité accrue aux variations de tension, nécessitant des composants d’une stabilité irréprochable.



L’impact financier de cette pénurie est considérable : le prix d’un module LPDDR5X de 12 Go, utilisé dans les iPhone Air et iPhone 17 Pro, a plus que doublé en 2025, passant d’environ 30 dollars à près de 70 dollars. Malgré ses contrats pluriannuels qui offrent généralement une protection contre la volatilité des prix, Apple doit s’adapter à cette nouvelle réalité du marché en concentrant ses commandes pour garantir la fiabilité des approvisionnements.