Samsung va fournir des écrans pliables à une grande entreprise américaine

Les rapports autour d'un premier iPhone pliable lancé en 2026 se multiplient depuis des mois, voire des années et la récente sortie de l’iPhone Air confirme qu'Apple prépare le terrain pour ça. Comme depuis l'iPhone X, Samsung est en pôle position pour être le fournisseur de la dalle OLED, d'autant que le coréen est le précurseur dans ce domaine avec ses Galaxy Fold lancé en 2019.

Un modèle conçu avec le concurrent numéro un

Alors que l'iPhone Air, qui nous a séduit, a ouvert la voie à des écrans plus fins au sein de la gamme frappée d'une pomme. Apple aurait testé des prototypes pliables cet été, avec iOS 27 adapté à cet appareil spécifique.

Samsung Display, principal fournisseur d’écrans pour les modèles d’iPhone haut de gamme depuis 2017, devrait fournir l’écran pliable. Le président de Samsung Display, Lee Cheong, a confirmé aux journalistes à Séoul, selon le média Chosun Biz, que l’entreprise accélère la production d’écrans OLED pour smartphones pliables destinés à un « client nord-américain ». De là à en conclure qu'il s'agit d'Apple, il n'y a qu'un pas. L'autre aurait pu être Google, mais le géant de la recherche Internet est déjà sur ce marché avec son Pixel Pro Fold. Malheureusement, Cheong n’a pas donné plus de détails sur ce partenariat avec son "pire" ennemi. Les deux entreprises se battent depuis plus de quinze ans pour dominer le marché.



L’iPhone Fold, attendu avec la gamme iPhone 18 en 2026, devrait présenter un écran pliable sans pliure, Touch ID au lieu de Face ID, une puce A20 et deux caméras arrière. Son épaisseur devrait se limiter à 4,5 mm déplié et un peu plus de 9 mm plié, soit plus fin qu'un iPhone Air et à peine plus épais qu'un iPhone 17 Pro. Le tout avec iOS 27 repensé pour un multitâche plus efficace ainsi prix d'environ 2 000 euros. Et oui, la note va encore grimper !