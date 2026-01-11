Pourquoi la recharge MagSafe 25W peut poser problème sur iPhone ?

magsafe iconeLa promesse d'une recharge sans fil plus rapide avec le MagSafe 25W compatible Qi2.2 semblait séduisante sur le papier. Pourtant, cette montée en puissance s'accompagne d'un effet secondaire majeur : une génération de chaleur bien plus importante qu'avec les 15W traditionnels. Cette surchauffe pose des questions sur l'efficacité réelle de cette technologie et pousse les fabricants à repenser leurs accessoires.

Une course au refroidissement pour les constructeurs

2025 25w belkin ultracharge 3 1 pro

Face à la chaleur dégagée par le MagSafe 25W, les fabricants de chargeurs ont dû s'adapter rapidement. Beaucoup intègrent désormais des ventilateurs actifs ou des systèmes de dissipation thermique sophistiqués dans leurs produits. Certaines marques proposent même des technologies baptisées "CryoBoost" chez ESR ou des refroidisseurs à échangeur thermique pour maintenir une température acceptable pendant la charge. Cette complexification technique se traduit évidemment par des accessoires plus volumineux, plus bruyants et potentiellement plus coûteux, ce qui va à l'encontre de l'élégance minimaliste recherchée par les utilisateurs d'iPhone.​

De fait, à peu près tous les constructeurs sont contraints d'ajouter des systèmes de dissipation thermique supplémentaires. Seule Apple avec son câble MagSafe maison s'y soustrait mais cela ne signifie pas qu'il est plus efficace, il est simplement moins capable de tenir une température basse dans le temps. Apple a fait un choix d'esthétisme plutôt que de performance, comme bien souvent.

esr qi 25w chargeurs accessoires
La technologie "CryoBoost" d'ESR permet re refroidir l'iPhone lors d'une recharge magnétique à 25W

Notez que le problème s'applique non seulement aux chargeurs mais aussi aux batteries externes MagSafe. Bien qu'il en existe peu sur le marché capables de délivrer 25W, elles sont systématiquement plus épaisses car intégrant un refroidissement et ont de grosses capacités (10 000mAh minimum) car elles se déchargeraient trop rapidement à cette vitesse. En plus de la chauffe en main ou dans la poche, il est difficile de conseiller ces batteries même si on imagine qu'elles intègrent les protections nécessaires comme celles annoncées par Belkin au CES 2026.

Le paradoxe de la puissance

Le véritable problème du MagSafe 25W réside dans son comportement en condition réelle. Lorsque la température grimpe, l'iPhone active automatiquement une protection thermique qui réduit drastiquement la puissance de charge, parfois jusqu'à 5W seulement. Cette limitation transforme la recharge rapide promise en un processus finalement plus lent qu'un simple MagSafe 15W qui reste stable tout au long du cycle. Des utilisateurs sur Reddit rapportent des températures pouvant atteindre 45°C après seulement vingt minutes de charge, avec dans certains cas extrêmes des batteries gonflées sur les derniers modèles. L'induction électromagnétique génère déjà naturellement de la chaleur, mais avec 25W, cette production thermique devient contre-productive.​

apple chargeur magsafe qi2 25w 2025
Le câble officiel d'Apple n'intègre pas de refroidissement mais n'est pas plus efficace pour autant

Les bonnes pratiques de recharge pour iPhone

Pour optimiser la santé de votre batterie, la stratégie la plus intelligente consiste à adapter le mode de charge selon vos besoins. Lorsque vous recherchez une recharge vraiment rapide, privilégiez systématiquement un câble USB-C qui offre une meilleure efficacité énergétique et génère moins de chaleur. Pour la recharge quotidienne, un stand MagSafe Qi2 15W représente le meilleur compromis : vitesse correcte, chauffe maîtrisée et confort d'utilisation. L'arrivée de la norme Qi2 a d'ailleurs permis de démocratiser ces accessoires avec une baisse notable des prix, rendant cette solution accessible à tous. Le conseil est le même pour les batteries externes : privilégier les anciennes générations de MagSafe ou la bonne vieille charge filaire. Cette approche hybride préserve la longévité de votre batterie tout en conservant la praticité du sans-fil au quotidien.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.

3 réactions

GuiJacq - iPhone premium

J’utilise le système de Belkin 3 en 1 avec refroidissement actif et le ventilateur s’enclenche en fonction de la température (Lentement ou un peu plus rapidement), le téléphone reste ainsi froid. En tout cas quand je le reprends en main il est plus froid qu’avant de le placer.
Certes, je ne l’utilise jamais pour des recharges complètes, c’est surtout pour lui rendre 20-30% et l’avoir sur ma table de nuit en mode standby quand je laisse de la musique pour dormir.
Je précise que la recharge optimisée adaptative est activée et qu’il ne charge pas au delà de 80%. Peut-être qu’en fin de charge à 100% la température augmente drastiquement et peut devenir un problème ?

11/01/2026 à 19h57

bolieu - iPhone premium

Perso, je ne recherche pas la recharge rapide avec MagSafe. Si je veux recharger rapidement, je le branche USB.

11/01/2026 à 18h52

Hekate - iPhone

Ce sera pas un article sponso ? Car perso je recharge chaque nuit avec un stand bellin 3 en 1 avec MagSafe à 25 watts ( sans techno pour dissiper la chaleur ) et je met dessus mon iPhone 17 pro max et une coque torras q3 air , et bah je peut confirmer que l’iPhone ne chauffe pas autant qu’un 15 ou 16 pm avec MagSafe 1 .. donc je pense que ce que vous dites est vrai mais ne s’applique pas autant qu’un 17 pro et max .

11/01/2026 à 18h37

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles