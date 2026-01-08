ESR dévoile ses chargeurs Qi2.2 25W avec CryoBoost au CES 2026

Au CES 2026, nos amis d'ESR, une marque qui compte plus de 130 millions de clients, ont dévoilé leur écosystème de charge Qi2.2 25W le plus complet à ce jour. Basée sur la dernière norme Qi2 version 2 (optimisée pour des vitesses jusqu'à 25W sur la série iPhone 17), cette gamme intègre la technologie innovante de refroidissement actif CryoBoost (déjà vue l'an dernier mais améliorée) - la première au monde à incorporer des ventilateurs de refroidissement directement dans les chargeurs sans fil. Cela évite l'accumulation de chaleur, maintient des performances de charge maximales et garde les appareils confortables même lors d'utilisations prolongées.

Des produits pour le quotidien des clients Apple

Tim Wu, PDG d'ESR, a déclaré :

Alors que la charge sans fil devient un essentiel quotidien, nous la rendons plus rapide, plus fraîche et plus fluide dans tous les scénarios : maison, voyage, bureau ou en voiture.

Produits phares de la gamme 2026 :

Station de charge magnétique 3-en-1 pliable CryoBoost : Idéale pour les voyages, cette station compacte se plie à seulement 15,8 mm d'épaisseur pour un encombrement minimal. Elle charge simultanément un iPhone jusqu'à 25W, une Apple Watch et des AirPods. Élue parmi les Meilleures Inventions 2025 par TIME, elle est disponible en noir classique et en édition limitée graphite givré.

: Idéale pour les voyages, cette station compacte se plie à seulement 15,8 mm d'épaisseur pour un encombrement minimal. Elle charge simultanément un iPhone jusqu'à 25W, une Apple Watch et des AirPods. Élue parmi les Meilleures Inventions 2025 par TIME, elle est disponible en noir classique et en édition limitée graphite givré. Station de charge magnétique 3-en-1 CryoBoost : Conçue pour un usage bureau ou table de nuit, elle offre les mêmes capacités multi-appareils à 25W avec un chargeur Apple Watch USB-C détachable et un support iPhone réglable (mode portrait/paysage). Le mode Sommeil éteint le ventilateur et les LED pour une charge silencieuse et sans lumière la nuit.

: Conçue pour un usage bureau ou table de nuit, elle offre les mêmes capacités multi-appareils à 25W avec un chargeur Apple Watch USB-C détachable et un support iPhone réglable (mode portrait/paysage). Le mode Sommeil éteint le ventilateur et les LED pour une charge silencieuse et sans lumière la nuit. Power Bank MagSlim (10 000 mAh) : La batterie externe Qi2 25W la plus fine du marché avec seulement 13,8 mm d'épaisseur, parfaite pour les poches ou sacs. Elle assure une charge sans fil portable équivalente MagSafe à 25W pour les modèles iPhone 17, avec une autonomie fiable en déplacement.

: La batterie externe Qi2 25W la plus fine du marché avec seulement 13,8 mm d'épaisseur, parfaite pour les poches ou sacs. Elle assure une charge sans fil portable équivalente MagSafe à 25W pour les modèles iPhone 17, avec une autonomie fiable en déplacement. Chargeur voiture magnétique OmniLock avec CryoBoost : Pensé pour une utilisation sécurisée en véhicule, il dispose d'une tête rotative à 360°, d'un bras réglable (qui n'obstrue pas les aérations), de pinces renforcées et de pads anti-chocs pour une tenue stable même sur routes cahoteuses. CryoBoost garantit une charge rapide à 25W et fraîche pendant la navigation ou les appels. Il a reçu une Mention Spéciale TIME en 2025.

Cette famille unifiée Qi2.2 25W couvre tous les besoins quotidiens, alliant alignement magnétique puissant, vitesses élevées soutenues et designs intelligents pour une alimentation sans effort. Pour plus de détails, prix et disponibilités, consultez le site d'ESR ou sa boutique officielle sur Amazon.



PS : les produits 2025 d'ESR, les chargeurs Cryoboost de 15 Watts sont en promotion sur Amazon, comme le chargeur 3-en-1 à 42 € seulement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.