Apple annonce 2,5 milliards d'appareils actifs en 2026

Apple a atteint un nouveau jalon majeur : plus de 2,5 milliards d'appareils frappés d'une pomme sont actuellement en activité dans le monde, comme l'a annoncé le PDG Tim Cook lors de la présentation des résultats records du premier trimestre fiscal 2026. Une croissance spectaculaire !

Une présence toujours plus forte

Ce chiffre, qui englobe les iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods et autres produits, est en hausse par rapport aux 2,35 milliards annoncés il y a un an, en janvier 2025. Il reflète une croissance régulière, avec environ 150 millions de nouveaux appareils actifs ajoutés au cours des 12 derniers mois - le même rythme que celui observé entre 2024 et 2025 (passant de 2,2 milliards à 2,35 milliards).

La base installée active est un indicateur clé pour les investisseurs, car elle met en évidence l'immense marché potentiel pour les services d'Apple (comme Apple Music, iCloud et les abonnements App Store) ainsi que pour les futures mises à jour logicielles sur ses plateformes. Tim Cook a souligné que cette croissance témoigne d'une « satisfaction client incroyable pour les meilleurs produits et services au monde ».



Cette annonce s'accompagne des meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés par Apple :

Chiffre d'affaires record à 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an, dépassant largement les attentes de Wall Street.

Revenus iPhone à 85,27 milliards de dollars (+23 %), portés par une demande « stupéfiante » et « sans précédent », avec des records historiques dans toutes les régions géographiques.

Revenus des services également à un niveau record, en hausse de 14 %, avec plus de 30 milliards de dollars.

Le succès d'Apple repose toujours sur l'iPhone comme produit phare, mais la stratégie d'écosystème joue un rôle crucial. En incitant les utilisateurs d'iPhone à adopter d'autres appareils qui s'intègrent parfaitement (Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, etc.), la firme de Cupertino renforce la fidélité, augmente les revenus des services (30 milliards sur le dernier trimestre) et accroît sa base globale d'appareils actifs.



Et c'est loin d'être terminé puisqu'Apple a un calendrier très ambitieux pour les prochains mois et l'année au global, avec plus de 20 nouveaux appareils attendus. Cela pourrait entraîner une nouvelle croissance et potentiellement porter la base active à de nouveaux records.



Combien d'appareils Apple utilisez-vous activement au quotidien ?