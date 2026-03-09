Pour les 50 ans d’Apple, un livre et deux éléments clés selon Tim Cook

À l'approche du 50e anniversaire d'Apple le 1er avril 2026, le PDG Tim Cook a accordé une interview à David Pogue, correspondant de CBS Sunday Morning.



Dans cet entretien, le boss a déclaré que deux éléments sont essentiels pour Apple : les personnes et la culture.

L'humanité avant tout

« Oui, nous possédons beaucoup de propriété intellectuelle et cela compte, mais ce sont les personnes qui créent cette propriété intellectuelle », a expliqué Cook. « C'est la culture qui permet l'innovation à partir de cette propriété intellectuelle. »



Il a ajouté qu'il est très difficile de reproduire une culture, car cela prend beaucoup de temps : il faut recruter les bonnes personnes, qui à leur tour en recrutent d'autres, pour bâtir une organisation complète. Cette culture doit ensuite être maintenue face aux évolutions de la vie et des technologies.

Tim Cook a conclu en affirmant qu'Apple est unique au monde. « Apple est un endroit tellement particulier qu'il est impossible de le reproduire », a-t-il dit. « Je connais beaucoup d'entreprises différentes, et Apple est vraiment seul dans sa catégorie », ou comme il l'a formulé : « Apple est dans une party of one. »



En clair, sans ça, Apple n’aurait jamais été la société la plus valorisée, et ne proposerait pas une gamme aussi riche et cohérente avec notamment les derniers iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Pro M5 Max, iPad Air M4 et autre écran Studio Display XDR.

Le livre sur Apple

David Pogue, le journaliste, est aussi l'auteur du livre Apple: The First 50 Years, qui sortira ce mardi. Pratique pour faire la promotion de la société et de son livre qui raconte toute l'histoire de l'entreprise : sa naissance, ses moments de quasi-faillite, sa renaissance sous Steve Jobs, et son ascension sous Tim Cook pour devenir la société la plus valorisée au monde. Il inclut des photos en couleur, de nouveaux faits qui corrigent des idées reçues, mettent en lumière sa culture subversive, ainsi que des entretiens inédits avec les figures légendaires qui ont façonné Apple.



Un extrait sur Steve Jobs et la campagne « Think Different » est disponible sur le site de CBS News.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.