Tim Cook prévoit une belle fête pour les 50 ans d'Apple

Apple s'apprête à marquer un jalon historique : la société, fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, fêtera donc ses 50 ans le 1er avril de cette année, soit dans moins de deux mois. Lors d'une récente réunion interne avec les employés, le PDG Tim Cook s'est montré particulièrement introspectif et enthousiaste, avec des surprises à la clé pour ses équipes. Mais qu'en est-il des clients ?

Un moment unique dans la vie d'une entreprise

Selon des sources comme Bloomberg (Mark Gurman), le patron actuel d'Apple a déclaré :

Ces derniers temps, je suis inhabituellement introspectif à propos d'Apple, car nous travaillons sur la manière de marquer ce moment. Quand on s'arrête vraiment pour réfléchir aux 50 dernières années, cela fait chanter le cœur. Vraiment. Je vous promets une célébration.

Ce commentaire intervient alors qu'Apple traverse une période faste : la société vient d'enregistrer des records de revenus trimestriels, portés notamment par des ventes d'iPhone historiques, et continue d'innover dans les services, l'IA, les wearables et autres.

Le parcours d'Apple est légendaire : des débuts modestes dans un garage, le lancement révolutionnaire de l'Apple I puis du Macintosh, la quasi-faillite à la fin des années 1990, le retour triomphal sous Steve Jobs avec l'iPod, jusqu'à devenir la société cotée la plus valorisée au monde. Cette longévité et ces transformations rendent cet anniversaire particulièrement symbolique.



Bien que les détails précis restent confidentiels, les spéculations vont bon train avec quelques pistes privilégiées :

Un événement spécial ou keynote rétrospective retraçant l'histoire d'Apple et ses produits iconiques.

Des éditions limitées commémoratives : un iPhone, un Mac, une Apple Watch ou même un accessoire « 50th Anniversary » avec design unique, gravures historiques ou packaging collector.

Des annonces de nouveaux produits ou catégories innovantes, potentiellement boostées par l'IA (comme une Siri améliorée, des appareils domestiques intelligents ou des avancées dans les écrans pliables).

Des initiatives communautaires : hommages aux employés, événements publics, expositions sur l'héritage Apple, ou partenariats culturels.

Une grande campagne marketing mondiale soulignant l'impact d'Apple sur la technologie, la créativité et la société.

Cet anniversaire tombe à un moment charnière pour Apple, qui espère enfin lancer quelque chose de réellement utile avec l'intelligence artificielle, mais qui poursuivra aussi sa quête sur la santé connectée et de nouvelles expériences utilisateurs avec l'iPhone Fold en septembre.



Nous suivrons de près toutes les annonces officielles et vous tiendrons informés en détail de ce qu'Apple réserve pour ce moment historique. Rendez-vous le 1er avril 2026 !