Le MacBook Pro d'Apple fête ses 20 ans

Nous venons de fêter le 20ᵉ anniversaire de la présentation du MacBook Pro, dévoilé par Steve Jobs lors d’un célèbre « One More Thing » à la fin de sa keynote Macworld à San Francisco le 10 janvier 2006. Une première qui, vingt ans plus tard, résonne toujours autant auprès des fans et des clients en général. Retour sur l’évolution de ce modèle emblématique, qui a ensuite, en 2008, été secondé par le MacBook Air.

La naissance du MacBook Pro (2006)

Le MacBook Pro représentait l'évolution de la gamme PowerBook, qui était jusqu'alors l'ordinateur portable professionnel d'Apple. Avec le passage majeur des processeurs PowerPC aux processeurs Intel Core, Apple a décidé d’inaugurer une nouvelle appellation : le MacBook Pro.

Il a d'abord été proposé uniquement en version 15 pouces, suivie quelques mois plus tard par un modèle 17 pouces. Un MacBook aluminium 13 pouces est apparu en octobre 2008, et après une seule génération, il a été intégré à la gamme MacBook Pro en 2009.

Caractéristiques initiales et mises à jour au lancement

Les premiers MacBook Pro étaient équipés d'un écran large de 15,4 pouces affichant une résolution de 1 440 × 900 pixels. Au moment de l'annonce, la configuration de base à 1 999 $ comprenait un processeur Core Duo à 1,67 GHz, 512 Mo de RAM DDR2 à 667 MHz et un disque dur de 80 Go. Le modèle haut de gamme, à 2 499 $, offrait un processeur Core Duo à 1,83 GHz, 1 Go de RAM et un disque dur de 100 Go.

Cependant, dès le début des livraisons environ un mois plus tard, Apple avait déjà mis à jour la gamme : le modèle de base passait à 1,83 GHz, le modèle haut de gamme à 2,0 GHz, et une option sur commande à 2,16 GHz était ajoutée.

Vingt ans d'évolution et d'innovations

Au cours de ses 20 années d'existence, le MacBook Pro a connu de nombreux changements majeurs et introduit des fonctionnalités emblématiques, parmi lesquelles :

Webcam intégrée (iSight)

Connecteur d'alimentation magnétique MagSafe

Construction unibody en aluminium

Écran Retina haute résolution en 2012

Et bien d'autres encore

Certaines évolutions ont en revanche été beaucoup moins bien accueillies, notamment :

La Touch Bar - une bande OLED remplaçant les touches de fonction traditionnelles, introduite en 2016 mais abandonnée par la suite sur la plupart des modèles en raison d'un accueil mitigé

Le clavier à mécanisme papillon, sujet à de nombreux problèmes de fiabilité (sensibilité à la poussière), ayant conduit à un programme de réparation prolongé et à plusieurs recours collectifs

Le passage à la puce Apple Silicon (2020 et après)

En 2020, le MacBook Pro 13 pouces - aux côtés du MacBook Air et du Mac mini - a été l'un des premiers produits Apple à recevoir la puce M1. Ce changement a marqué la transition d'Apple loin des processeurs Intel vers ses propres puces Apple Silicon sur mesure.

Cette décision a permis à Apple de s'affranchir du calendrier de sortie des processeurs Intel, d'obtenir une intégration matérielle/logicielle beaucoup plus étroite, et de réaliser des progrès considérables en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Vers l'avenir : la prochaine grande révolution

Alors que le MacBook Pro entre dans sa troisième décennie, la prochaine grande refonte semble proche. Les rumeurs indiquent une mise à jour importante pour les modèles haut de gamme (probablement 14 et 16 pouces), attendue fin 2026 ou début 2027 avec les puces M6.

Parmi les fonctionnalités attendues :

Écran OLED (remplaçant le mini-LED)

Prise en charge de l'écran tactile

Peut-être une « Dynamic Island » style iPhone pour la caméra

Des designs encore plus fins et légers

Ces évolutions rendraient les ordinateurs portables les plus puissants d'Apple encore plus nomades, tout en célébrant deux décennies d'innovations professionnelles. Le dernier en date est le MacBook Pro M5.

