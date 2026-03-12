MacBook Neo 2026 : le test sur 10 jeux pour découvrir ses performances réelles

MacBook Neo A18 Pro : peut-il vraiment faire tourner des jeux vidéo ? D'après le test complet d'Andrew Tsai, le MacBook Neo avec puce A18 Pro (6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée) surprend par ses capacités. Positionné comme ordinateur portable d’entrée de gamme abordable, il gère le gaming bien mieux que prévu par beaucoup d'utilisateurs. Mais il n’a pas étonné la rédaction, avec sa puce d’iPhone 16 Pro, nous savions qu’il était capable de lancer des titres AAA. Pas mal pour un appareil à 699 €.

Du gaming sur MacBook Neo

Andrew Tsai a testé 10 jeux sur un MacBook Neo, version 512 Go avec Touch ID, des titres AAA natifs macOS aux jeux Windows via couches de traduction (Rosetta), en incluant l'émulation de la Nintendo Switch.



Verdict global : le MacBook Neo s'en sort honorablement, mais les 8 Go de mémoire unifiée constituent la limite principale. Les jeux natifs macOS performent nettement mieux que les versions traduites, et tout dépend de la gourmandise en RAM du titre.

Performances détaillées jeu par jeu sur MacBook Neo

Cyberpunk 2077 : jouable seulement en 720p avec tous les réglages au minimum. Pas surprenant.

Resident Evil Requiem : résultats corrects mais bridés par la RAM.

Minecraft : entre 50 et 300 FPS en 1080p selon les presets – très bon résultat pour un jeu natif.

World of Warcraft, Control, Resident Evil 2 (remake), Elden Ring, Dark Souls Remastered : performances solides à moyennes selon les réglages.

Counter-Strike 2 : complètement injouable via couche de traduction.

Mewgenics : quasi parfait (jeu 2D simple sous OpenGL).

Émulation Switch sur MacBook Neo : résultats encourageants

Outre les 10 jeux PC/Mac, l'émulation Nintendo Switch tourne correctement sur le MacBook Neo, confirmant que la puce A18 Pro gère bien les jeux plus légers.

MacBook Neo gaming : limites et perspectives à long terme

Malgré les ambitions d'Apple pour faire du Mac une vraie plateforme gaming, les limites sont là sur le modèle le moins cher. Andrew Tsai conclut que le MacBook Neo ouvre tout de même la voie à une nouvelle vague de joueurs Mac, surtout pour les indés, les jeux casual et l'émulation. Pour du AAA exigeant, un MacBook Pro M5 ou MacBook Air M5 reste préférable, même à partir des versions M2. Un Mac mini M4 est aussi un belle machine pour ça.

Acheter le MacBook Neo

Le MacBook Neo démarre à 699 € et, pour 100 € de plus, vous avez 512 Go de disque et Touch ID sur le clavier.

PS : la vidéo d'Andrew Tsai propose des conseils concrets sur les réglages optimaux ainsi que l'impact réel de la mémoire unifiée. Parfait si vous hésitez entre MacBook Neo et un petit PC gaming dédié.

