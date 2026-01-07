CES 2026 : Intricuit rend le MacBook tactile avec un accessoire

Apple a longtemps résisté à l'idée d'ajouter des écrans tactiles à ses MacBooks, invoquant des problèmes ergonomiques avec les designs d'ordinateurs portables traditionnels. Cependant, des rumeurs récentes indiquent un changement de position, avec des rapports suggérant le développement d'un MacBook Pro tactile pour l'année prochain. En attendant, la startup Intricuit propose une solution immédiate, en dévoilant son Magic Screen au CES 2026 ) un accessoire à clipser qui ajoute des fonctionnalités tactiles aux MacBooks Apple Silicon existants.

Voici le Magic Screen

Le Magic Screen est une superposition transparente qui s'attache magnétiquement à l'écran du MacBook, en utilisant les aimants intégrés qui détectent la fermeture du couvercle pour activer le mode veille. Il se connecte via un seul câble USB-C et permet des gestes multi-tactiles complets comme taper, glisser, pincer pour zoomer, et bien plus - directement sur l'écran.

En écho aux fonctionnalités de l'iPad et de l'Apple Pencil, il inclut un stylet sensible à la pression avec support du survol, idéal pour le dessin, la prise de notes, la manipulation d'objets et la navigation. Intricuit l'a démontré en action avec des applications comme SketchUp, Miro et Resolume Arena. Il intègre également la fonction recopie de l'iPhone, permettant de contrôler les apps iOS miroir via le toucher. Une fonction qu'on attend toujours en France et en Europe.

Alimenté par une batterie intégrée offrant jusqu'à 100 heures d'autonomie par charge, le Magic Screen est livré avec une housse Folio protectrice qui se plie en support pour minimiser les oscillations de l'écran lors de l'utilisation. Une fois détaché, il fonctionne comme une tablette à dessin indépendante. La superposition offre plus de 99 % de transparence et inclut un film protecteur pour l'écran original du MacBook.

Intricuit affirme une compatibilité avec tous les modèles MacBook Air (13 et 15 pouces, M2 et ultérieurs) et MacBook Pro (14 et 16 pouces, M1 et ultérieurs) équipés d'Apple Silicon. L'entreprise prévoit de lancer bientôt une campagne Kickstarter, avec un prix early-bird à partir de 139 $ et des expéditions prévues au T1 2026. Franchement, un prix plus que correct pour le gain de productivité potentiel !

Les rumeurs sur le MacBook Pro tactile d'Apple

L'analyste Ming-Chi Kuo a rapporté en septembre 2025 que le futur MacBook Pro OLED d'Apple intégrera un support tactile via une technologie on-cell - intégrant les capteurs directement dans la dalle d'affichage pour un design plus fin et fluide (contrairement aux superpositions comme le Magic Screen). Selon Kuo, ce changement reflète les observations à long terme d'Apple sur les utilisateurs d'iPad, où le contrôle tactile améliore la productivité dans certains scénarios.



Mark Gurman de Bloomberg a corroboré ces informations, précisant que le modèle tactile conservera un trackpad et un clavier traditionnels, le toucher servant de méthode d'entrée complémentaire. Le MacBook Pro redessiné - avec écrans OLED, possiblement une caméra en poinçon et puces M6 - est attendu pour fin 2026 ou début 2027.



Un écran tactile sur MacBook vous séduit-il, ou préférez-vous le design actuel centré sur le trackpad ?