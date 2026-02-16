Test du AirTag 2 : Plus de volume, moins de nouveautés

Voilà quelques jours que les AirTags de seconde génération sont sortis et on a l'occasion de les tester en long en large et en travers. Entre évolutions mineures et opportunités manquées, Apple signe un bon produit - comment peut-on rater des AirTags ? - mais qui aurait gagné à être plus ambitieux.

On prend le même et on recommence

Même design, même prix, même form factor. Pour différencier les générations d'AirTags, il faut jouer au jeu des 7 différences avec les logos apposés sur la partie métallisée brillante. D'ailleurs, notons que cette face chromée est toujours aussi sujette aux rayures ; à peine sorti de la boîte et glissé dans une poche, les premières marques apparaissent.



Un petit détail amusant a retenu notre attention lors du démontage (ou plutôt du changement de pile) : Apple a troqué la pile Panasonic d'origine pour une Duracell. C'est anecdotique, mais cela confirme que le changement de batterie reste accessible à l'utilisateur, un bon point pour la durabilité du produit. Et en parlant de piles, si vous ne savez jamais laquelle choisir pour votre AirTag, n'hésitez pas à consulter notre guide dédié. Le prix, lui, reste inchangé, ce qui est une bonne nouvelle dans le contexte actuel.

L'évolution se joue à l'oreille

Si le visuel n'a pas bougé, l'expérience utilisateur a été légèrement peaufinée. La principale amélioration concerne la partie sonore. Le volume des haut-parleurs a été revu à la hausse. C'est une mise à jour mineure sur le papier, mais à l'usage, cela facilite la localisation quand le traceur est enfoui sous des coussins ou au fond d'un sac épais.

Apple a également intégré un nouveau son pour différencier les AirTags entre eux. C'est pratique si vous en possédez plusieurs et que vous essayez de repérer lequel sonne dans la pièce. Côté technique, on note une légère amélioration de la portée. Ce n'est pas le jour et la nuit, mais le signal semble plus robuste à quelques mètres de distance supplémentaire par rapport à la première génération. Notez que pour bénéficier de cette portée améliorée, il faut disposer d'un iPhone ou d'une Apple Watch dotée d'une puce U2 (iPhone 15 et ultérieurs, ou Watch Series 9 et Ultra 2).

Ce qu'on aurait aimé voir

C'est là que le bât blesse. En conservant strictement le même format, Apple passe à côté d'une attente forte des utilisateurs : la diversité. On aurait aimé voir débarquer un format carte pour glisser le traceur dans un portefeuille sans le déformer, ou simplement des variations de couleurs et de tailles.

De même, une personnalisation accrue ou une finition mate pour éviter l'effet "miroir rayé" au bout de deux jours auraient été des ajouts pertinents. Au final, c'est une belle amélioration technique, mais qui ne justifie absolument pas le remplacement vos AirTags actuels s'ils fonctionnent encore. C'est un très bon produit, efficace et fiable, mais où Apple a clairement fourni le minimum d'efforts. Comme d'habitude, serait-on tentés de dire.



Si vous êtes intéressé, comptez 35 € pour la balise à l'unité et 119 € pour le pack de quatre.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.