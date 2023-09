La puce U2 des iPhone 15 peut localiser vos amis jusqu'à 60 mètres

1 com

Les nouveautés des iPhone 15 ne se voient pas toutes, comme le Wi-Fi 6E ou la puce U2. Justement, la nouvelle puce Ultra-Wideband de deuxième génération peut communiquer avec d'autres appareils équivalents à une plus grande distance, par rapport à la puce U1 présente dans les iPhone et AirTags de la génération précédente.

Un avant-goût des AirTags 2

Une nouvelle fonction "Localiser" permet aux utilisateurs de l'iPhone 15 de trouver des amis proches qui possèdent également un iPhone dernier cri, grâce à l'interface "Localisation précise" (ou "Precision Finding" en anglais) qui affiche des indicateurs de distance et de direction pour vous guider pas à pas. Le mieux est de visionner la démonstration réalisée par Teknófilo.

La vidéo de nos confrères brésiliens montre un iPhone 15 se connectant à un autre téléphone situé à environ 60 mètres, soit bien au-delà de la portée que l'on connait par exemple avec les AirTags. Un résultat à tempérer toutefois, car le test est effectué dans en extérieur; la portée sera plus limitée par les murs et autres obstacles sur le chemin.



La fonction est activée en sélectionnant simplement l'ami dans l'application "Localiser". Lorsque la recherche de précision est disponible, le bouton "Trouver : à proximité" est visible dans la carte de détails. La distance et la flèche de direction sont mises à jour en permanence lorsque l'utilisateur s'approche de la position de la personne.

Cette démonstration corrobore les affirmations d'Apple selon lesquelles la puce de deuxième génération a une portée trois fois supérieure à celle de la puce U1. La portée maximale de la fonction "Localisation précise" pour les AirTags est d'environ 10 à 15 mètres, c'est donc même mieux qu'annoncé. Reste désormais à attendre les AirTags 2, avec la puce U2 qui améliorera considérablement l'expérience de recherche d'objets.